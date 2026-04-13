China intervine în criza din Ormuz: Beijingul cere navigație „fără obstacole” și indică SUA drept responsabilă pentru blocaj

China a desemnat războiul dintre SUA și Israel drept cauza principală a blocajului din Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece jumătate din petrolul importat de Beijing, potrivit France Presse, citată de Agerpres.

„Strâmtoarea Ormuz este o cale comercială internațională importantă pentru bunuri și energie și este în interesul comun al comunității internaționale să i se mențină securitatea, stabilitatea și un trafic fără obstacole”, a declarat, într-o conferință de presă, Guo Jiakun, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Astfel, el a cerut restabilirea unei navigații neîngrădite cu doar câteva ore înainte de blocarea porturilor iraniene anunțată de armata americană.

De asemenea, oficialul chinez a reiterat că războiul declanșat de SUA și Israel este „prima cauză” a blocajului aproape total al Strâmtorii Ormuz.

„Soluția problemei constă în încetarea focului imediat și a ostilităților. Toate părțile trebuie să-și păstreze calmul și să dea dovadă de reținere”, a adăugat Guo Jiakun.

În pofida discreției păstrate de Beijing, diplomației chineze i-a fost atribuit un rol important în actuala încetare a focului între Iran și SUA.

China este un partener major al Iranului, care îi destina peste 80% din exporturile sale de petrol înainte de război, potrivit societății de analiză Kpler. Aceeași sursă indică faptul că peste jumătate din importurile maritime de petrol brut ale Chinei provin din Orientul Mijlociu și tranzitează, în cea mai mare parte, prin Strâmtoarea Ormuz.

„China este dispusă să continue să joace un rol pozitiv și constructiv”, a declarat Guo Jiakun, anunțând că ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, este așteptat în vizită la Beijing marți și miercuri.

O reacție a Chinei față de SUA

Beijingul cere Teheranului și Washingtonului să continue contactele diplomatice, în pofida eșecului discuțiilor din Pakistan. Potrivit oficialului chinez, aceste convorbiri „constituie un pas spre dezescaladarea situației”.

„China speră că părțile vizate vor respecta acordul de încetare a focului temporar, vor continua să-și rezolve diferendurile prin mijloace politice și diplomatice, vor evita să-și reia ostilitățile și vor crea condițiile unei reveniri rapide la pace”, a afirmat Guo Jiakun.

Totodată, diplomatul chinez a calificat drept „calomnii fără fundament și acuzații răuvoitoare” informațiile din presă despre posibile livrări de echipamente militare chineze către Iran. Reacția vine după ce New York Times și CNN au relatat că serviciile secrete americane ar deține informații despre posibile transporturi de rachete antiaeriene portabile.

„China a adoptat întotdeauna o atitudine prudentă și responsabilă cu privire la exportul de material militar”, a subliniat purtătorul de cuvânt, precizând că Beijingul aplică controale stricte conform legislației sale și obligațiilor internaționale.