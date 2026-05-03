China numește „șobolan” un lider de stat după o vizită secretă unde a sfidat Beijingul

O deplasare nedeclarată în avans a provocat un nou schimb agresiv de replici între Taipei și Beijing, potrivit Reuters.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a sosit sâmbătă într-o vizită surpriză în Eswatini, o țară mică din sudul Africii. Taipeiul susține că Beijingul a încercat să blocheze deplasarea. Mai exact, China ar fi presat trei state să anuleze permisiunea de zbor pentru avionul liderului taiwanez.

La sosire, președintele Lai Ching-te i-a transmis regelui din Eswatini că Taiwanul are dreptul să interacționeze cu lumea și că nicio țară nu poate opri acest lucru. „Taiwanul, este o naţiune suverană şi un Taiwan care aparţine lumii”, a spus el.

În aceeași seară, Oficiul pentru Afacerile Taiwaneze din China a declarat că Lai Ching-te s-a „furișat” în Eswatini.

„Comportamentul josnic al lui Lai Ching-te, ca un şobolan care trece strada pe furiş, va fi privit inevitabil cu batjocură de către comunitatea internaţională”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției chineze responsabile de gestionarea relațiilor cu Taiwanul.

China consideră Taiwanul guvernat democratic ca parte a teritoriului său și îi refuză dreptul la legături interstatale. Guvernul din Taiwan contestă această poziție, în timp ce Beijingul a cerut statelor lumii să înceteze legăturile cu insula.

În replică, Consiliul pentru Afaceri Continentale al Taiwanului a declarat că liderul său nu are nevoie de permisiunea Beijingului pentru a călători. Instituția a catalogat reacția Chinei drept un „limbaj de mahala extrem de plictisitor”.

Sursa foto: Dreamstime.com