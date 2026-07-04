China, o nouă operațiune pe mare în apropiere de Taiwan. „Ne hărțuiesc apele”

China a anunțat sâmbătă că a lansat o nouă patrulă a pazei de coastă la est de Taiwan, înlocuind o forță operativă a cărei prezență în largul coastelor insulei a stârnit nemulțumirea autorităților de la Taipei și a provocat îngrijorare în unele capitale occidentale, relatează Reuters.

Forțele armate ale Chinei desfășoară aproape zilnic operațiuni în jurul Taiwanului, pe care Beijingul îl consideră teritoriu propriu.

Totuși, China a început să-și folosească paza de coastă pentru a-și impune pretențiile teritoriale, într-o strategie pe care Taiwanul o numește „lawfare” (război juridic), cu scopul de a invoca un temei juridic pentru acțiunile Chinei.

Flota va face „patrule de aplicare a legii” în zonă, a declarat Paza de Coastă a Chinei într-un comunicat, adăugând că va intensifica aceste patrule în „apele jurisdicționale ale Chinei”.

Garda de coastă va „apăra cu fermitate suveranitatea teritorială și drepturile și interesele maritime ale Chinei”, a adăugat aceasta.

Reacție dinspre Taipei

Paza de Coastă din Taiwan a declarat că urmărește două nave chineze și că a dislocat în prealabil două dintre navele sale pentru a naviga alături de acestea și a le monitoriza.

Sâmbătă dimineață, cele două nave chineze se aflau la 54 de mile marine la est de Hualien, în Taiwan, unde se află o bază aeriană importantă, dar în afara apelor restricționate, a precizat Paza de Coastă din Taiwan.

Paza de Coastă a Taiwanului a precizat că „va continua să ia toate măsurile necesare pentru a alunga cu forța navele chineze care ne hărțuiesc apele, pentru a apăra cu fermitate suveranitatea națională și pentru a asigura securitatea domeniilor noastre maritime”.

A doua patrulare într-o lună

Este a doua oară în aproximativ o lună când China a trimis nave ale pazei de coastă în apele de lângă coasta de est a Taiwanului. Aceasta riscă să agraveze o dispută diplomatică în care au fost implicate Statele Unite, Franța, Germania și Marea Britanie.

China a declarat că prima operațiune din iunie a fost un răspuns la anunțul Japoniei și Filipine că vor începe discuții oficiale privind granițele lor maritime, un demers pe care Beijingul l-a considerat ca implicând apele chineze din largul Taiwanului.