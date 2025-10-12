China recuperează rapid în cursa inteligenței artificiale, avantajată de o viziune mai pragmatică decât a americanilor

Statele Unite sunt încă în frunte în cursa inteligenței artificiale, având drept atuuri puterea uriașă de computing și cele mai performante procesoare din lume. China se apropie însă rapid și are un avantaj în modul în care vede utilizarea pe viitor a celor mai performante aplicații AI.

Într-un articol din Financial Times se explică faptul că în fiecare lună apar noi semne care arată că nu mai este mult până când China va ajunge din urmă SUA în domeniul inteligenței artificiale.

SUA are de partea ei, în cursa tehnologiilor de inteligență artificială, o uriașă putere de computing, datorită unor procesoare foarte performante, cum ar fi cele de la Nvidia, compania care valorează peste 4.000 de miliarde dolari. America are și planuri mari pentru dezvoltarea infrastructurii de centre de date.

Însă, cum puterea de calcul nu este singura componentă a inteligenței artificiale. China are alte avantaje structurale în competiția care s-a tot „ascuțit”, mai ales după ce a devenit clar că în China pot fi făcute aplicații bune de AI, la costuri mult sub cele din America.

Aici nu vorbim doar despre o banală cursă, ci Important este ce faci cu tehnologia, după ce ai perfectat-o. În analiza din Financial Times se explică o diferență importantă de perspectivă între SUA și China, pe tema modului în care AI-ul va putea fi folosit. Rezultă faptul că sunt mai pragmatici chinezii.

Greii din Silicon Valley au tot vorbit despre ideea „superinteligenței”, ca și cum ar fi posibil să creezi „un zeu într-o cutie”. Beijingul, în schimb, a tratat AI-ul mai puțin ca pe un scop din sfera supranaturalului și mai mult ca pe o tehnologie cu multe utilizări practice. Cercetătorii și factorii de decizie chinezi vorbesc constant despre AI ca despre un instrument menit să îmbunătățească industriile existente.

China excelează de ani buni la producția industrială și datorită AI-ului poate deveni și mai eficientă în fabricarea de electronice, mașini, drone, dar și echipamente militare.

China se mișcă repede și datorită inginerilor care dezvoltă tehnologii de AI: mulți au învățat meserie în SUA și au decis să se întoarcă în China și din cauza politicilor administrației Trump care a impus restricții Chinei și amenință des cu impunerea de noi taxe comerciale.

Chinezii mai au și avantajul energiei electrice, Centrele de date consumă cantități uriașe de energie electrică, iar aici, China are un avantaj mare față de SUA, având 32 de reactoare nucleare în construcție, în timp ce SUA nu lucrează la niciunul.

Sursa foto: Dreamstime.com