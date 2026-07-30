China se pregătește să trimită Iranului lansatoare cu care poate doborî avioane americane

Iranul așteaptă să primească în următoarele săptămâni un prim transport dintr-un lot de până la 400 de lansatoare portabile de rachete antiaeriene fabricate în China, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu acordul, în contextul în care Teheranul își reconstruiește capacitățile de apărare în războiului cu Statele Unite.

Achiziția, evaluată la 60–70 de milioane de dolari, reprezintă unul dintre cele mai importante eforturi cunoscute ale Teheranului de a-și consolida apărarea antiaeriană cu rază scurtă de acțiune de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Acesta a scos la iveală deficiențe în capacitatea Iranului de a proteja obiectivele militare și infrastructura strategică.

Contractul prevede achiziționarea a 300-400 de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS), inclusiv rachete chinezești QW-12 și FN-16, potrivit surselor.

Acordul a fost semnat cu Zhongqing Baoshang International Investment, o companie cu sediul în Hong Kong, despre care sursele au afirmat că a acționat ca intermediar între partea iraniană și furnizorul chinez.

China spune că promovează pacea

Sursele au vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului sensibil al subiectului. Ministerul iranian de Externe nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Ministerul chinez de Externe a declarat: „Relatările respective sunt complet nefondate. China a jucat în mod constant un rol în promovarea păcii și încheierea conflictului”.

Întrebat despre acord în cadrul conferinței de presă obișnuite de joi de la Beijing, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, Jiang Bin, a spus că „nu este familiarizat cu situația respectivă”.

Iranul are nevoie să se reînarmeze după luni de lupte în care Statele Unite și Israelul au lovit instalații asociate programelor sale de rachete, drone și apărare antiaeriană, iar Teheranul a răspuns cu salve de rachete balistice și drone.

Conflictul a evidențiat dificultatea apărării obiectivelor militare și strategice fixe împotriva aeronavelor avansate și a armelor ghidate cu precizie.

Reacția SUA la acordul privind lansatoarele de rachete

Reacționând la informațiile prezentate de Reuters, președintele american Donald Trump a declarat că ar fi surprinzător ca Iranul să primească astfel de echipamente din partea Chinei, având în vedere ceea ce el a spus că au fost asigurările primite de la președintele chinez Xi Jinping că Beijingul nu se va implica în război de partea Iranului.

„Adică, astfel de lucruri se mai întâmplă, dar asta ar fi surprinzător. El (Xi) mi-a spus foarte ferm că nu va lua parte, dar știe că aș fi destul de dezamăgit”, a declarat Trump, răspunzând unei întrebări referitoare la reportajul Reuters.

Livrarea a sute de sisteme MANPADS ar extinde semnificativ inventarul Iranului de arme antiaeriene cu rază scurtă de acțiune și ar evidenția aprofundarea relațiilor militare cu China.

Sursele au avertizat însă că, deși acordul a fost semnat, calendarul livrărilor, cantitățile și alte detalii privind implementarea ar putea suferi modificări.

Potrivit unui plan convenit de părți, livrările vor fi efectuate inițial pe calea aerului din Urumqi, în vestul Chinei, urmând apoi să tranziteze Pakistanul către Iran.

Lansatoare de tip MANPADS au fost folosite cu mare succes de forțele ucrainene împotriva avioanelor de luptă rusești, FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ce lansatoarea vrea Iranul din China

Deși Iranul a investit masiv în ultimele două decenii în rachete, drone și sisteme radar, experții militari afirmă că sistemele portabile de apărare antiaeriană sunt importante deoarece pot fi folosite rapid, operate de echipe reduse și relocate frecvent, fiind astfel mai puțin vulnerabile decât bateriile antiaeriene fixe.

O sursă europeană din domeniul securității a declarat că autoritățile din țara sa sunt la curent cu mai multe contracte aflate în discuție privind posibila vânzare către Iran a sistemelor MANPADS din seria QW, inclusiv variantele QW-12, QW-18 și QW-19.

O a doua sursă din domeniul securității, din Orientul Mijlociu, a afirmat că Iranul încerca să achiziționeze rachete QW-12 și QW-18, însă nu știa că un acord fusese deja încheiat.

QW-12 și FN-16 sunt sisteme de rachete sol-aer portabile, lansate de pe umăr și ghidate în infraroșu, concepute pentru a angaja aeronave care zboară la joasă altitudine, elicoptere și drone. Mobilitatea lor permite desfășurarea rapidă în jurul instalațiilor militare, infrastructurii energetice și altor obiective sensibile.

Analiștii din domeniul apărării consideră că sistemul QW-12 este mai puțin performant decât variantele mai noi din seria QW, inclusiv QW-18 și QW-19, însă afirmă că aceste sisteme pot oferi în continuare un strat eficient de protecție la rază scurtă împotriva dronelor și altor ținte care zboară la joasă altitudine.

Două surse din serviciile occidentale de informații și un oficial iranian au declarat că Teheranul a analizat și utilizarea rutelor terestre pentru transportul mai discret al echipamentelor militare chineze și al componentelor cu dublă utilizare, reducând astfel riscul perturbării livrărilor.

Reuters a relatat anterior că Iranul era aproape de încheierea unui acord separat cu China pentru achiziționarea de rachete de croazieră antinavă, potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile respective. Reuters nu a putut stabili dacă acel acord a fost finalizat.