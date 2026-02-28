BREAKING Israelul anunță că a atacat „preventiv” Iranul. Statele Unite s-au alăturat atacului. Explozii la Teheran – VIDEO

Mai multe explozii au fost auzite în Teheran, sâmbătă. Israel a anunțat apoi că a lansat „un atac preventiv” asupra Iranulu Foto: X.com

Israelul a declarat că a lansat sâmbătă un atac „preventiv” împotriva Iranului, cu lovituri inclusiv în capitala Teheran, unde au apărut nori de fum în mai multe zone. Printre ținte se numără, potrivit primelor informații, cartierul unde sunt reședința Ayatolahului Khamenei și palatul prezidențial, dar și aeroportul. Israelul a pornit și sirenele de alarmă, avertizând populația că ar putea urma lovituri de răspuns ale Iranului. La scurt timp, un oficial american a declarat pentru New York Times că sunt în desfășurare și lovituri ale SUA în Iran.

„Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”, a declarat ministrul apărării Israel Katz.

Explozii au fost auzite sâmbătă la Teheran, potrivit presei iraniene și imagini arată cel puțin un nor de fum negru la locul unei lovituri.

Let the world know that we did not start this war pic.twitter.com/9G3vbJYw1D — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

Potrivit agenției de știri Isna relatează, unul dintre norii de fum este deasupra districtului Pasteur, unde se află reședința liderului suprem și palatul prezidențial din centrul Teheranului.

Israelul a anunțat închiderea spațiului aerian pentru aeronave civile. De asemenea, armata israeliană a anunțat sâmbătă o „interdicție a activităților educaționale, a adunărilor publice”

Atacul, care vine după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie, urmează avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice.

Statele Unite și Iranul reluaseră negocierile în februarie, în încercarea de a rezolva disputa care durează de zeci de ani prin mijloace diplomatice și de a evita amenințarea unei confruntări militare care ar putea destabiliza regiunea.

Israelul a insistat însă că orice acord al Statelor Unite cu Iranul trebuie să includă dezmembrarea infrastructurii nucleare a Teheranului, nu doar oprirea procesului de îmbogățire a uraniului, și a făcut presiuni asupra Washingtonului pentru a include în discuții restricții privind programul de rachete al Iranului.

Iranul a declarat că este pregătit să discute restricțiile asupra programului său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, dar a exclus legarea acestei chestiuni de rachete.

Teheranul a mai declarat că se va apăra împotriva oricărui atac și a amenințat țările vecine care găzduiesc trupe americane că va riposta împotriva bazelor americane dacă Washingtonul va ataca Iranul.

În iunie anul trecut, Statele Unite s-au alăturat campanii militare israeliene împotriva instalațiilor nucleare iraniene, în cea mai directă acțiune militară americană împotriva Republicii Islamice.

Teheranul a ripostat lansând rachete către baza aeriană americană Al Udeid din Qatar, cea mai mare din Orientul Mijlociu.

Puterile occidentale au avertizat că proiectul Iranului privind rachetele balistice amenință stabilitatea regională și ar putea duce la livrarea de arme nucleare, dacă ar fi dezvoltat. Teheranul neagă că ar urmări obținerea de bombe atomice.