China și Coreea de Nord vor să se opună împreună „hegemonismului”

Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi i-a transmis duminică omologului său nord-coreean Choe Son Hui că Beijingul vrea să îşi consolideze „cooperarea” cu Phenianul şi să se opună împreună „hegemonismului”, o critică voalată la adresa Statelor Unite, notează AFP și Agerpres.

Vizita lui Choe în capitala chineză intervine după cea întreprinsă la începutul lunii septembrie de liderul nord-coreean Kim Jong Un, prima vizită a acestuia din urmă în străinătate după 2023.

Kim a venit în China să asiste la parada militară care celebra 80 de ani de la victoria contra Japoniei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, alături de preşedinţii chinez Xi Jinping şi cel rus Vladimir Putin.

„Protejarea, consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor bilaterale a fost întotdeauna o linie strategică fermă şi constantă” a Chinei, i-a spus duminică Wang Yi lui Choe Son Hui, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe chinez.

„China este dispusă să-şi consolideze coordonarea şi cooperarea” cu Coreea de Nord „în probleme regionale şi internaţionale, să se opună împreună tuturor formelor de hegemonism şi să apere împreună cu ea interesele comune ale ambelor părţi, precum şi echitatea şi justiţia internaţionale”, a subliniat el.

În pofida unor perioade de tensiuni cu Beijingul din cauza cursei pentru înarmare atomică şi balistică a Phenianului, cele două ţări vecine întreţin relaţii strânse. Sprijinul chinez este crucial pentru economia nord-coreeană.

Cele două ţări împărtăşesc de asemenea o opoziţie comună faţă de politica americană la adresa lor.

Kim Jong Un s-a declarat gata să reia contactul cu SUA dacă acestea renunţă să mai ceară Phenianului să abandoneze programul său de arme nucleare, au raportat luni mass-media oficiale nord-coreene.

Phenianul îşi justifică programul nuclear prin ameninţările prin care el este vizat de către SUA şi aliaţii lor, printre care Coreea de Sud.