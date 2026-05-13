China și marele ei adversar comercial, rară poziție comună despre Strâmtoarea Ormuz

Petrolierul Suezmax „Shenlong”, sub pavilionul Liberiei, în Portul Mumbai din India, pe 12 martie 2026, după ce a traversat Strâmtoarea Ormuz. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Înalții oficiali americani și chinezi sunt de acord că niciunei țări nu i se poate permite să perceapă taxe de trecere în Strâmtoarea Ormuz, a transmis marți Departamentul de Stat pentru agenția de presă Reuters, într-un semnal că cele două țări încearcă să găsească un numitor comun în eforturile de a exercita presiuni asupra Iranului pentru a renunța la controlul asupra acestei căi navigabile vitale.

Anunțul Departamentului de Stat vine înaintea unui summit cu mize mari între președintele Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, care va avea loc miercuri și joi săptămâna aceasta, în cadrul căruia controlul exercitat de Iran asupra strategicei strâmtori va fi pe ordinea de zi.

Închiderea aproape completă de către Teheran a acestei artere comerciale vitale, după declanșarea atacurilor aeriene comune israeliano-americane asupra Iranului, pe 28 februarie, a provocat valuri de șoc pe piețele energetice globale.

Departamentul de Stat a precizat că ministrul chinez de Externe, Wang Yi, și șeful diplomației americane, Marco Rubio, au discutat chestiunea într-o convorbire telefonică din luna aprilie.

„Au convenit că niciunei țări sau organizații nu i se poate permite să perceapă taxe pentru trecerea prin căile navigabile internaționale, cum ar fi Strâmtoarea Ormuz”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, pentru Reuters, ca răspuns la întrebările privind convorbirea. Departamentul de Stat nu a furnizat anterior un comunicat despre această convorbire, într-o abatere de la practica sa obișnuită.

Ambasada Chinei nu a contestat versiunea americană despre discuție, precizând că speră ca toate părțile să colaboreze pentru restabilirea traficului normal prin strâmtoare, care, înainte de război, gestiona o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate (GNL).

„Menținerea siguranței și stabilității zonei și asigurarea unui tranzit nestingherit servesc interesului comun al comunității internaționale”, a declarat pentru Reuters purtătorul de cuvânt al ambasadei Cinei, Liu Pengyu.

Teheranul a cerut dreptul de a percepe taxe de trecere pentru traficul maritim ca o condiție prealabilă pentru încetarea războiului. SUA au impus o blocadă navală asupra porturilor Iranului, iar Trump a lansat ideea posibilității de a impune propriile taxe asupra traficului sau de a colabora cu Tehranul pentru a percepe taxele de trecere.

În urma reacțiilor negative la nivel național și internațional, Casa Albă a transmis ulterior că Trump dorește ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă traficului fără nicio restricție.

Oficialii chinezi au evitat până acum să menționeze direct taxele de trecere, chiar dacă au condamnat blocada instituită de Marina americană asupra porturilor iraniene.

„Trafic normal și sigur” prin strâmtoare

Două surse informate cu privire la schimbul de opinii dintre Wang și Rubio au declarat că secretarul american de stat a ridicat perspectiva ca navele chineze să plătească taxe de trecere, ceea ce, potrivit surselor, părea să vizeze încurajarea Beijingului să exercite mai multă presiune asupra Teheranului pentru a pune capăt conflictului.

China menține relații cu Iranul și rămâne un client important al exporturilor sale de petrol. Trump a făcut presiuni asupra Chinei să-și folosească influența pentru a determina Teheranul să încheie un acord cu Washingtonul.

Într-o întâlnire ulterioară cu ministrul de Externe al Iranului, Wang a afirmat că comunitatea internațională împărtășește o „îngrijorare comună privind restabilirea traficului normal și sigur prin strâmtoare”, reiterând totodată că Beijingul sprijină Iranul în „apărarea suveranității și securității sale naționale”.

Luna trecută, China și-a exercitat dreptul de veto asupra unei rezoluții susținute de SUA în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU), care încuraja statele să colaboreze pentru protejarea transportului maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz, susținând că rezoluția era părtinitoare împotriva Iranului. Acest lucru l-a determinat pe ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Mike Waltz, să susțină că Beijingul tolerează faptul că Iranul ține economia globală sub amenințare.

Washingtonul, împreună cu Bahrainul, a elaborat o altă rezoluție a ONU prin care se cere Iranului să înceteze atacurile și amplasarea de mine în strâmtoare, dar diplomații spun că este probabil ca și aceasta să se lovească de veto-urile Chinei și Rusiei dacă se va ajunge la vot.

Rezoluția respectivă solicită, de asemenea, încetarea „eforturilor de a percepe taxe ilegale” în strâmtoare.

Beijingul a ordonat companiilor sale să nu se conformeze sancțiunilor SUA împotriva rafinăriilor chineze de petrol pentru achizițiile de țiței iranian, măsuri menite să izoleze și să exercite presiune asupra Teheranului.