China susține că o nouă lege controversată pe care a adoptat-o se aplică și în afara țării

China are dreptul de a viza persoane din afara granițelor sale care încalcă noua lege privind „unitatea etnică”, a declarat miercuri un înalt oficial de la Beijing care susține că acest lucru este în conformitate cu practica internațională și este legal, relatează Reuters.

China a adoptat legea în martie, cu scopul de a crea o identitate națională „comună” pentru cele 55 de grupuri etnice minoritare ale țării, printre care se numără tibetanii și uigurii. Atât uigurii, cât și tibetanii, sunt supuși unei ample reprimări în China, care încearcă să le șteargă identitatea culturală.

Noua lege, care intră în vigoare la 1 iulie, include o clauză care prevede că persoane și grupuri aflate dincolo de granițele Republicii Populare Chineze pot fi trase la răspundere juridică pentru subminarea „unității și progresului etnic” sau pentru incitare la separatism etnic.

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Aceasta a stârnit îngrijorare în special în Taiwan, insula guvernată democratic pe care China o revendică drept teritoriu al său. Autoritățile de la Taipei se tem că noua lege ar putea oferi Beijingului încă un temei juridic pentru a-i urmări pe taiwanezii pe care îi consideră „separatiști”.

Organizațiile pentru drepturile omului au reclamat la rândul lor că Beijingul a încercat să folosească „notificările roșii” ale Interpol pentru a determina guverne străine să aresteze persoane aflate în străinătate pe care le dorește urmărite pentru infracțiuni cu caracter politic.

Vorbind la o conferință de presă la Beijing despre această lege, ministrul adjunct al Justiției Hu Weilie a declarat că anumite instituții media occidentale, pe care nu le-a numit, au „denaturat și interpretat greșit” prevederea referitoare la aplicarea în afara granițelor țării.

„Această prevedere se bazează pe condițiile specifice ale Chinei, respectă principiile juridice și este în concordanță cu practica internațională. Este o prevedere legală legitimă, conformă cu legea, necesară și aplicabilă”, a spus el.

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„Toate țările lumii au dreptul să prevină activitățile separatiste și distructive și să mențină solidaritatea socială și ordinea normală prin legislația lor internă”, a insistat el.

Oficialul a susținut de asemenea că prevederea privind aplicarea legii în afara Chinei vizează acte ilegale și utilizează metode bazate pe statul de drept pentru a „proteja împotriva diverselor acte ilegale legate de afacerile etnice care provin din afara țării”.

„Aceasta nu va afecta schimburile obișnuite între cetățeni ai Chinei și ai altor țări, discuțiile academice, cooperarea economică și comercială sau alte activități”, a mai spus ministrul adjunct al Chinei.