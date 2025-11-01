China urmează să lanseze Mengzhou-1, noua navă spațială care va transporta astronauți pe orbită

China va lansa Menghzou-1, vehiculul său spațial de nouă generație conceput pentru a transporta astronauți în spațiu, în anul 2026, a anunțat sâmbătă Agenția chineză pentru zboruri spațiale cu echipaj uman (CMSA), informează Xinhua, conform Agerpres.

Vehiculul Mengzhou este dezvoltat printr-o modernizare cuprinzătoare a gamei de vehicule spațiale cu echipaj Shenzhou. Noua tipologie va adopta un design modular, cuprinzând o capsulă de întoarcere pe Terra și o capsulă de serviciu, urmând să asigure transportul între Pământ și stația spațială chineză Tiangong.

Vehiculul spațial cu echipaj Mengzhou-1 va efectua primul său zbor pe orbită cu ajutorul rachetei purtătoare Long March-10A de la baza de lansări spațiale Wenchang din sudul provinciei Hainan și se va andoca la portul radial al modulului central al stației Tiangong.

Mengzhou-1 va verifica performanța sistemelor generale ale vehiculului spațial, livrând în același timp instrumente și consumabile pentru evaluarea mediului, încărcături utile pentru demonstrații tehnologice, bunuri de primă necesitate pentru echipaj și dispozitive experimentale pentru teste de știință aplicată.

China va lansa, de asemenea, vehiculele spațiale cu echipaj Shenzhou-22 și Shenzhou-23 de la Centrul de lansare a sateliților Jiuquan din nord-vestul Chinei, anul viitor. Fiecare misiune va transporta un echipaj format din trei astronauți.

Shenzhou-22 se va andoca la portul radial al modulului central al stației spațiale Tiangong, în timp ce Shenzhou-23 se va andoca la portul frontal al acesteia.

Un astronaut din echipajul Shenzhou-22 va rămâne pe orbită pentru un experiment de ședere de lungă durată în spațiu, care va dura mai mult de un an.

Sarcinile celor două misiuni spațiale cu echipaj vor include, de asemenea, desfășurarea de activități extravehiculare (EVA), livrarea și recuperarea încărcăturilor prin sasul de marfă, continuarea experimentelor științifice spațiale și a testelor tehnologice, gestionarea sistemelor stației spațiale, îndeplinirea sarcinilor de sprijinire a echipajului și desfășurarea de activități educaționale și de sensibilizare a publicului general.

În plus, China intenționează să lanseze vehiculul spațial de tip cargo Tianzhou-10 de la baza de lansări spațiale Wenchang în 2026. Acesta se va andoca la portul din spatele modulului central al stației spațiale Tiangong.

Principalele sarcini ale acestui vehicul spațial de tip cargo includ livrarea de provizii pentru echipaj și costume EVA, piese de schimb pentru mentenanță și combustibil pentru a menține stația în siguranță și operațională, precum și încărcături utile și eșantioane experimentale pentru proiecte de știință aplicată. Când se va desprinde de Tiangong și va ieși de pe orbită, vehiculul cargo va elimina deșeurile preluate de pe stația spațială chineză.