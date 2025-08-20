China va organiza o paradă militară masivă, cu zeci de mii de persoane și cele mai noi arme, pentru a marca înfrângerea Japoniei în al Doilea Război Mondial

Președintele chinez Xi Jinping, la o paradă militară organizată în 2019 pentru a marca 70 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze, FOTO: Greg Baker / AFP / Profimedia Images

China va organiza luna viitoare o paradă militară de proporții în centrul Beijingului, la care vor participa zeci de mii de oameni pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, odată cu capitularea Japoniei, transmite agenția Reuters.

Sute de aeronave, inclusiv avioane de vânătoare și bombardiere – precum și echipamente ale forțelor terestre despre care armata chineză spune că vor fi prezentate public pentru prima dată – vor fi expuse în cadrul paradei.

Parada din 3 septembrie, a doua de acest fel după cea din 2015 pentru a comemora capitularea oficială a forțelor japoneze în 1945, va reprezenta o demonstrație a forței militare a Chinei, în timp ce unii dintre vecinii săi și statele occidentale privesc cu îngrijorare proiecția de putere a Armatei Populare de Eliberare din ultimii ani.

Atașații militari și analiștii de securitate se așteaptă ca Beijingul să prezinte o gamă variată de arme și echipamente în cadrul paradei, de la camioane echipate cu dispozitive anti-drone, la tancuri noi și avioane de avertizare timpurie pentru protecția portavioanelor chineze.

Ce spune armata chineză despre parada militară

Noile modele pentru arsenalul tot mai vast de rachete al Chinei – în special versiunile anti-navă și armele cu capacități hipersonice – vor fi urmărite cu atenție, în condițiile în care Statele Unite și aliații săi se pregătesc să contracareze China într-un posibil conflict regional viitor.

„(Armele și echipamentele) vor demonstra pe deplin capacitatea robustă a armatei noastre de a se adapta la progresele tehnologice, la modelele de război în schimbare și de a câștiga războaiele viitoare”, a declarat Wu Zeke, director adjunct al paradei militare, în fața jurnaliștilor.

Parada de „Ziua Victoriei”, cu o durată de 70 de minute și formată din 45 de contingente de trupe, va fi inspectată de președintele Xi Jinping în Piața Tiananmen, alături de mai mulți lideri și demnitari străini, inclusiv președintele rus Vladimir Putin, prezent și la parada din 2015.

La precedenta paradă dedicată celui de-al Doilea Război Mondial, peste 12.000 de soldați – inclusiv contingente din Rusia și Belarus, dar și Mongolia și Cambodgia – au defilat prin oraș alături de veterani chinezi. Beijingul mobilizase atunci peste 500 de piese de echipament militar și 200 de aeronave.

Primele repetiții pentru paradă au avut loc deja la Beijing

Mulți lideri occidentali au evitat evenimentul din 2015, precauți față de mesajul pe care China dorea să-l transmită prin demonstrația sa de forță militară. Printre cei care au refuzat să participe atunci a fost și fostul premier japonez Shinzo Abe.

Printre participanții străini s-au numărat însă fostul cancelar german Gerhard Schröder și fostul prim-ministru britanic Tony Blair.

Autoritățile chineze au intensificat măsurile de securitate în centrul Beijingului de la primele repetiții din această lună, instalând puncte de control, dispunând devierea traficului rutier și închiderea centrelor comerciale și a clădirilor de birouri.

Până acum, Beijingul a desfășurat două repetiții de amploare, în weekendurile 9-10 august și 16-17 august, la care au participat 22.000, respectiv 40.000 de persoane – inclusiv trupe, polițiști și spectatori.