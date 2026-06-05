China va pune „gândirea” președintelui Xi într-un model AI puternic care să educe populația

Un ecran îl arată pe președintele chinez Xi Jinping în timpul sesiunii de deschidere a Congresului Național al Poporului (NPC), la Marea Sală a Poporului, în Beijing, în data de 5 martie 2026, FOTO: Adek Berry / AFP / Profimedia Images

Xinhuanet, companie media deținută de agenția oficială de presă Xinhua a statului chinez, intenționează să investească peste 1,1 miliarde de yuani (162,38 milioane de dolari) într-un agent AI „autorizat”.

Această Inteligență Artificială „oficială” este menită să contribuie la promovarea gândirii președintelui Xi Jinping, arată documentele Xinhuanet depuse la Bursa din Shanghai și citate de agenția Reuters.

Cum arată direcțiile în care va acționa AI pe baza „socialismul cu caracteristici chineze pentru o nouă eră”.

Merită notat faptul că Xinhuanet descrie modelul său AI drept unul „agentic”. Ce înseamnă acest lucru?

Noul proiect de Inteligență Artificială „oficială” va fi denumit „Xinhua Yudian”, care înseamnă „Lexiconul Xinhua”.

Se va realiza „un agent inteligent destinat învățării, cercetării și diseminării Gândirii lui Xi Jinping despre socialismul cu caracteristici chineze pentru o nouă eră”, a precizat compania Xinhuanet.

Câteva trăsături ale Inteligenței Artificiale „oficiale”:

Va fi bazată pe valorile dominante ale gândirii oficiale. Va fi dedicată „răspândirii mesajelor pozitive”. Va oferi utilizatorilor și conținut de actualitate și știri politice, pentru a-i ajuta să gestioneze „supraîncărcarea informațională”. Îi va ajuta să depășească „dificultatea de a distinge adevărul de fals”.

În ultima perioadă s-a discutat foarte mult despre așa-zișii „agenți AI”.

Acestea sunt instrumente de inteligență artificială mai avansate decât un chatbot, care sunt proiectate să realizeze cap-coadă diferite sarcini, cât mai autonom și cu input uman minim.

China vorbește de o formă puternică de AI care nu există nici în Silicon Valley

În contextul unei companii, un agent AI poate fi folosit pentru a automatiza sarcinile unui angajat, ca de exemplu responsabilul de recrutări din cadrul departamentului de resurse umane sau ale unui contabil responsabil de achiziții.

Însă o inteligență artificială „agentică” face mai mult decât atât.

De exemplu, poate automatiza nu doar munca unei persoane responsabile de angajări, ci a unui întreg departament de HR sau chiar a mai multor departamente cu sarcini interconectate într-o companie.

Meta, compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg, a investit sume uriașe într-un nou laborator dedicat dezvoltării unei AI agentice. Zuckerberg descrie proiectul drept o „superinteligență personală” pe care vrea să o pună la dispoziția publicului larg.

Trebuie subliniat totuși că Xinhuanet nu a anunțat că ar fi dezvoltat un astfel de sistem AI, ci doar că va investi în crearea sa pentru a disemina gândirea liderului de la Beijing.

Suma alocată proiectului pare una mică dacă e raportată la investițiile făcute în Silicon Valley, însă startup-urile chinezești precum DeepSeek s-au remarcat prin dezvoltarea unor modele AI la o fracțiune din costurile industriei tech americane.

China pariază pe AI în toate sectoarele economiei sale

Guvernul de la Beijing a lansat în martie un amplu plan denumit „AI+”, menit să încurajeze adoptarea inteligenței artificiale în toate sectoarele economiei. Inițiativa se înscrie în seria eforturilor tehnologice anterioare prin care autoritățile au încercat să extindă influența ideologiei oficiale de stat în rândul generațiilor tinere, familiarizate cu mediul online.

În 2019, China a lansat aplicația de propagandă de mare succes „Xuexi Qiangguo”, al cărei nume poate fi tradus literal prin „Studiază pentru a face China puternică”.

La un moment dat după lansare, aceasta a depășit WeChat și versiunea chineză a TikTok, devenind cea mai populară aplicație din magazinul de aplicații Apple disponibil în țară.

Modelul AI propus de Xinhua va prezenta utilizatorilor esența discursurilor lui Xi și va putea fi folosit ca instrument de verificare a citatelor sensibile din punct de vedere politic, asigurând că referințele la declarațiile lui Xi „în redactarea documentelor oficiale și în interpretarea politicilor sunt exacte și lipsite de erori”.

Construit pe baza bibliotecii de corpusuri „pure și curate” a agenției de presă de stat, sistemul AI va contribui la transmiterea mesajului Partidului către toate sectoarele societății chineze, oferind un sprijin suplimentar pentru „consolidarea fundamentului ideologic și al opiniei publice”, a declarat compania.