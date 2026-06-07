China vrea să pună vehiculele electrice la dietă. Multe dintre modele au peste 2 metri lăţime

Autorităţile chineze vor ca automobilele electrice să fie mai suple, după mai mulţi ani în care cererea de baterii cât mai mari şi de cât mai mult spaţiu şi caracteristici au contribuit la creşterea semnificativă a dimensiunii şi greutăţii autoturismelor de pasageri, a relatat postul public de televiziune China Central Television (CCTV), preluat de agențiile Bloomberg și Agerpres.

Într-un reportaj difuzat duminică, CCTV a informat că un autoturism electric obişnuit din China cântărea 1.704 kg în 2024, cu aproximativ o treime mai mult decât în 2012. De asemenea, vehiculele electrice de familie au crescut şi în lăţime de-a lungul anilor, multe SUV-uri monovolume populare apropiindu-se sau depăşind acum 2 metri în lăţime.

Această tendinţă a atras atenţia autorităţilor, deoarece vehiculele mai mari pun presiune asupra infrastructurii existente.

Potrivit CCTV, unele automobile electrice devin prea mari pentru locurile de parcare proiectate conform standardelor introduse în urmă cu un deceniu. Un vehicul măsurat de postul public de televiziune avea aproape 2,3 metri lăţime, comparativ cu lăţimea standard actuală a locurilor de parcare de 2,4 metri.

Unele modele de vehicule electrice sunt comercializate ca spaţii de locuit mobile

Unul din factorii care a stat la baza acestei creşteri în dimensiune este autonomia din ce în ce mai mare a automobilelor electrice. Unii producători comercializează vehicule capabile să parcurgă până la 1.000 km cu o singură încărcare, ceea ce poate necesita baterii cu o greutate de până la 800 kg, potrivit experţilor citaţi de postul CCTV.

De asemenea, producătorii auto au adăugat mai multe caracteristici de confort şi stil de viaţă pentru a se remarca pe piaţa aglomerată a vehiculelor electrice din China. Unele modele sunt comercializate ca spaţii de locuit mobile unde utilizatorii pot lucra, viziona videoclipuri, bea cafea şi se pot odihni, iar unele chiar dispun de toalete în maşină.

Autorităţile de la Beijing au început deja să răspundă la aceste tendinţe.

La 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare un standard naţional obligatoriu care interzice producerea, vânzarea sau înmatricularea noilor modele de vehicule electrice care nu îndeplinesc cerinţele în materie de consum de energie, în încercarea de a limita dimensiunile şi greutatea tot mai mare a automobilelor electrice.