Chiriașii din România, printre cei mai afectați de costurile cu locuințele în Europa, arată studiul unei mari bănci

Aproape jumătate din chiriașii români spun că le este dificil sau „foarte dificil” să facă față plăților lunare, arată cel mai recent sondaj ING Consumer Research, publicat joi.

Grade diferite de dificultate cu costurile locuințelor în Europa

Peste un sfert dintre cei care plătesc credite ipotecare sau chirie în șase țări europene raportează dificultăți în efectuarea acestor plăți lunare, potrivit celui mai recent sondaj ING Consumer Research. Cifrele exacte variază în funcție de țările studiate – Belgia, Germania, Olanda, Polonia, Spania și România. Însă o temă comună este că, în toate țările, un procent mai mare de chiriași decât proprietari se confruntă cu dificultăți.

Măsura în care problemele chiriașilor afectează rezultatele generale depinde de rolul pe care piața închirierilor îl joacă pe piața imobiliară a fiecărei țări. Dificultățile legate de costul locuințelor variază de la 9% dintre proprietarii olandezi la 58% dintre chiriașii polonezi

„Cât de ușor sau dificil vi se pare să plătiți ipoteca/chiria în fiecare lună?”, procentul celor care au răspuns cu „dificil” sau „foarte dificil”:

Graficul de mai sus reflectă, de asemenea, variații ale ratelor de proprietate asupra locuințelor. În Germania, cu cea mai mică rată de proprietate asupra locuințelor din UE, de doar 47%, mai mulți oameni plătesc chirie decât o ipotecă, motiv pentru care coloana portocalie este mult mai apropiată de cea maro decât de cea albastru deschis. Niciuna dintre celelalte cinci țări nu are o rată de proprietate asupra locuințelor mai mică de 69%.

Accesibilitatea la locuințe este considerată pe scară largă o problemă

Având în vedere că peste un sfert dintre respondenții la sondajul nostru raportează probleme cu plata chiriei sau a creditului ipotecar, nu este surprinzător faptul că accesibilitatea locuințelor este considerată în general o problemă. În toate cele șase țări, mult mai mulți oameni sunt în dezacord sau în dezacord puternic cu afirmația conform căreia „locuințele […] sunt accesibile pentru majoritatea oamenilor din țara mea” decât există acord sau acord puternic.

Însă ponderea respondenților care întâmpină dificultăți în plata chiriei sau a creditului ipotecar nu se traduce direct în modul în care este percepută problema în general.

Deși o proporție mare de plătitori de chirie și credit ipotecar din România, de exemplu, întâmpină dificultăți în a-și gestiona costurile cu locuința, mai mulți români spun că locuințele sunt totuși accesibile.

În medie, 59% nu cred că locuințele sunt accesibile ca preț.

„În ce măsură sunteți de acord sau nu cu afirmația: Locuința (fie închiriată, fie cumpărată) este accesibilă pentru majoritatea oamenilor din țara mea?”

La polul opus, relativ puțini oameni din Olanda au dificultăți în a-și plăti chiria sau ipoteca. Totuși, cifrele celor care sunt de acord cu afirmația privind accesibilitatea sunt cele mai mici dintre cele șase țări, iar cei care nu sunt de acord sunt a doua cea mai mare.

Rezultatele sondajului ING sugerează două posibile explicații pentru această discrepanță. Pe de o parte, o rată ridicată a proprietății nu înseamnă neapărat că mulți oameni încă își achită creditele ipotecare.

De fapt, chiar dacă România are cea mai mare rată a proprietății ipotecare din UE, de 94%, numărul absolut de plătitori de credite ipotecare din sondaj este cel mai mic dintre cele șase țări. Acest lucru sugerează că mulți dintre acești proprietari fie și-au moștenit proprietatea, fie au achitat-o ​​deja.

Prin urmare, numărul de plătitori de credite ipotecare și de chirie este, de asemenea, cel mai mic dintre țările studiate, ceea ce explică posibil o dimensiune mai mică a acestei probleme în comparație cu alte țări, arată sondajul ING

Cumpărătorii pentru prima dată se confruntă cu provocări

Pe de altă parte, în țările cu piețe imobiliare dominate de proprietate, accesibilitatea locuințelor ar putea fi interpretată de mulți ca fiind capacitatea cumpărătorilor pentru prima dată de a accesa piața imobiliară.

Atunci când prețurile cresc, cei care își cumpără pentru prima dată o proprietate vor fi mai vulnerabili decât cei care pur și simplu își schimbă locuințele, deoarece nu pot profita de veniturile pe care le-ar genera o locuință deținută.

„Crezi că…”, procentul celor care au răspuns „da”:

Olanda are cea mai mare pondere a respondenților care se așteaptă ca cei care cumpără o locuință pentru prima dată să aibă nevoie de mai mult sprijin din partea părinților sau a familiei decât în ​​urmă cu cinci ani și, de asemenea, cea mai mare pondere a celor care consideră că raportul calitate-preț a scăzut pentru cei care cumpără o locuință pentru prima dată. De asemenea, Olanda are, de departe, cei mai puțini respondenți care cred că prima proprietate a cuiva poate fi în continuare „casa vieții”.