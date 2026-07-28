Chirurgul vedetelor, expus că face operații ORL fără specializare, își vinde clinica pentru 1,5 milioane de euro

La jumătate de an după ce siteul de investigații Snoop a prezentat cazul lui Marek Vâlcu, medic plastician care făcea și operații ORL fără să aibă specializare, Vâlcu și-a întrerupt afacerea de operații estetice. De la începutul lunii iulie, clinica este de vânzare pe site-urile de specialitate cu suma de 1,5 milioane de euro.

Clădirea clinicii lui Marek Vâlcu a fost scoasă la vânzare sau la închirat pentru aproape 8.000 euro de lună: are o suprafață utilă de 350 de metri pătrați și 11 camere. Locația este acum acoperită de un banner cu numărul de telefon al agentului imobiliar.

Clinica Silhouette, deținută în proporție de 100% de Marek Vâlcu, era fondată în 2003 și avea sediul în zona Dorobanți. Firma pe care funcționa fusese suspendată din martie 2026, conform termene.ro.

Clinica lui Marek Vâlcu, scoasă la vânzare Foto: Snoop

După publicarea investigației în noiembrie 2025, DSP a anunțat că a suspendat clinica lui Marek Vâlcu.

Printre motive, „neasigurarea spațiilor minime a sălii de operații, a salonului pre/postoperator și a celor 5 saloane spitalizare de zi, lipsa chiuvetelor în saloane, neasigurarea circuitelor funcționale la sterilizare”.

Conform documentelor consultate de Snoop, clinica fusese amendată cu suma de 32.000 lei.

Potrivit informațiilor Snoop, medicul Vâlcu și-a continuat activitatea la o altă clinică privată.

Acum șapte luni, Snoop a arătat că Marek Vâlcu, supranumit „chirurgul vedetelor”, face operații ORL, fără specialitate, și le impune pacientelor clauze de tăcere.

De cel puțin 16 ani, inclusiv în emisiuni televizate, el făcuse rezecții de cornet nazal și septoplastii, operații care necesită specializarea ORL, pe care medicul nu o deține. Dovezile au fost documente de la pacienți, Colegiul Medicilor și INML, consultate de Snoop, precum și declarații de la mai mulți medici. Chiar dr. Vâlcu a confirmat toate acestea.