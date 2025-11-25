DSP București a suspendat clinica lui Marek Vâlcu, chirurgul despre care Snoop a scris că face operații ORL chiar dacă nu are specialitate ORL

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a suspendat activitatea în clinica lui Marek Vâlcu, potrivit unei decizii din 17 noiembrie consultate de HotNews.ro, în care sunt invocate motive legate de spațiul unității sanitare private. Luni, site-ul de investigații Snoop.ro a scris că medicul a făcut, de cel puțin 16 ani, rezecții de cornet nazal și septoplastii, deși nu deține specializare ORL, necesară în acest sens.

Cauzele invocate de DSP București pentru suspendarea activității au fost „neasigurarea spațiilor minime a sălii de operații, a salonului pre/postoperator și a celor 5 saloane spitalizare de zi, lipsa chiuvetelor în saloane, neasigurarea circuitelor funcționale la sterilizare”.

O altă cauză menționată de DSP a fost „schimbarea destinației unor spații autorizate, astfel: un salon (etaj 2) a fost transformat în vestiar/oficiu personal, spațiile de la mansardă (menționate în ASF) sunt utilizate pentru uz personal, în spațiul menționat în ASF ca fiind oficiu/vestiar personal este organizată arhivă, iar în anexa sanitară este amplasată instalația de gaze medicale”.

DSP București a spus că activitatea în clinică va putea fi reluată doar cu acordul instituției, „după remedierea deficiențelor constatate și verificarea de către echipa de control”.

Chirurgul vedetelor făcea operații ORL chiar dacă nu are specialitate ORL

Luni, 24 noiembrie, Snoop.ro a scris că Marek Vâlcu a făcut, de cel puțin 16 ani, rezecții de cornet nazal și septoplastii chiar dacă nu are specializare ORL. Medicul a confirmat că nu o deține, dar a declarat, prin avocat, că putea face operațiile în urma modulului din rezidențiat.

Ministrul Sănătății a anunțat că va trimite Corpul de Control și Inspecția Sanitară la clinică.

Site-ul de investigații a discutat cu Monica Feliu, o pacientă care a fost supusă unei intervenții chirurgicale eșuate, descoperind abia apoi că doctorul nu avea dreptul să efectueze operația. Ea susține că și-a pierdut aproape în totalitate simțul mirosului și din cauza apneei severe apărute după intervenția chirurgicală este nevoită să doarmă numai cu aparat de respirație CPAP.

„Speranța mea de viață este mult diminuată din cauza faptului că mi-a distrus iremediabil capacitatea de respirație. Și nu o spun eu, asta mi-au explicat cel puțin zece experți în chirurgie ORL din țară și străinătate care au refuzat să mă opereze. Mi-au spus că zona nu mai poate fi abordată chirurgical din cauza intervenției din 2021. Pe scurt, am devenit un caz inoperabil și irecuperabil”, a declarat Monica Feliu.

Monica Feliu a semnat, odată cu consimțământul, și asumarea că „nu voi avea niciun fel de pretenție medico-legală, juridică și morală față de instituția medicală sau a vreunui angajat al acesteia”. Din documentarea Snoop a reieșit că nu este singura.