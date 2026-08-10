Chișinăul își recheamă ambasadorul din Rusia pentru consultări, după explozia unei drone într-un sat moldovean. Acuzațiile lansate de Maia Sandu

„Spațiul nostru aerian a fost încălcat de mai multe ori în acești ani. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct”, a declarat președinta Republicii Moldova, după incidentul de duminică.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat luni că își recheamă ambasadorul la Moscova, Lilian Darii, pentru consultări.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, MAE moldovean a subliniat că „condamnă ferm incidentul produs în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde un aparat de zbor de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat”.

„Acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și a pus în pericol siguranța cetățenilor noștri”, a precizat ministerul.

„Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității țării noastre și a întregii regiuni”, a mai spus MAE moldovean.

Declarația oficialilor de la Chișinău vine după un incident produs duminică pe teritoriul moldovean.

Pe 9 august, o explozie puternică s-a produs în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. În urma deflagrației a izbucnit un incendiu de vegetație.

Potrivit informațiilor preliminare citate de Unimedia, deflagrația s-ar fi produs după căderea unui obiect, la fața locului fiind depistate fragmente ale unei drone de luptă.

Poliția a anunțat că fragmentele depistate prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip „dronă-rachetă”.

Președinta Maia Sandu a reacționat și ea, luni.

„Spațiul nostru aerian a fost încălcat de mai multe ori în acești ani. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct. Rusia este cea care poartă acest război de agresiune și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri”, a spus șefa statului.

„În contextul acestui război brutal de la hotar, siguranța oamenilor este prima datorie a statului. De aceea, investim prioritar în capacitățile de supraveghere și de apărare a spațiului aerian și lucrăm împreună cu partenerii noștri ca să obținem cele mai eficiente mijloace de protecție”, a spus ea.