Chitaristul trupei Motorhead, Phil Campbell, a murit la 64 de ani

Phil Campbell, chitaristul trupei rock britanice Motörhead, a murit la vârsta de 64 de ani, a anunțat sâmbătă familia artistului, potrivit BBC.

Născut la Pontypridd, în Țara Galilor, Phil Campbell a fost chitaristul formației Motörhead din 1984 și până în 2015, când trupa de heavy metal s-a desființat, după decesul solistului Lemmy Kilmister.

Într-un comunicat difuzat pe Facebook, familia lui Campbell a precizat că el a murit după o „luptă lungă și curajoasă la terapie intensivă, în urma unei operații majore și complexe”.

Îl descriu ca fiind „un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor, cunoscut afectuos sub numele de «Bampi»”.

„A fost profund iubit de toți cei care l-au cunoscut și ne va lipsi enorm”, a adăugat familia. „Moștenirea sa, muzica lui și amintirile pe care le-a creat alături de atât de mulți oameni vor dăinui pentru totdeauna”.

Motörhead au fost autorii unor piese cunoscute ale genului heavy metal, printre care și „Ace of Spades”.

După desființarea Motörhead, cântărețul și cei trei fii ai săi au înființat propria trupă, Phil Campbell and the Bastard Sons, continuând să meargă în turnee. A susținut recent chiar un concert cu casa închisă, la centrul artistic Muni din orașul său natal Pontypridd.

„Toți cei de la Muni suntem întristați de vestea morții lui Phil Campbell”, a transmis centrul de artă. „Phil a avut o influență uriașă asupra industriei muzicale și va rămâne în memoria tuturor cu drag”.

_____