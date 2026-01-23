Chivu va căra torța olimpică. Anunțul făcut de Inter Milano

Inter Milano, clubul de fotbal la care antrenează Cristian Chivu, a anunțat vineri seară că românul va fi unul dintre purtătorii torței olimpice la Jocurile de Iarnă de la Milano-Cortina.

„Cristian Chivu va purta torţa olimpică. Antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torţei pentru Milano Cortina 2026!”, au declarat cei de la Inter într-o postare pe Facebook.

Ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice de Iarnă se va desfășura în Italia, la Milano și Cortina d`Ampezzo, în perioada 4-22 februarie.

Chivu, care ca fotbalist a cucerit și Liga Campionilor cu Inter Milano, a devenit antrenorul primei echipe în această vară, după ce a salvat-o de la retrogradare pe Parma, în prima sa experiență ca principal la seniori.

La începutul carierei de antrenor, fostul căpitan al naționalei a activat la categoriile inferioare de vârstă ale clubului milanez.

Cu Chivu la cârmă, Inter este pe primul loc în Serie A, respectiv pe 14 în Liga Campionilor.