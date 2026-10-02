Christa Pike este în stare critică după ce a supraviețuit la două injecții letale, spune avocatul ei

Christa Pike, condamnată la moarte în Tennessee, se află în „stare critică, primind îngrijiri care i-ar putea salva viața” la spital, după ce a supraviețuit la două injecții letale, ceea ce l-a determinat pe guvernatorul statului să oprească toate execuțiile pentru acest an.

„Nu avem prea multe noutăți despre starea ei de sănătate în acest moment”, a declarat joi reporterilor avocatul ei, Randy Spivey. „Dar știm că este în viață”

Avocații ei cer acum comutarea pedepsei. Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea lui Colleen Slemmer.

Miercuri, i s-au injectat două doze letale de pentobarbital, dar a rămas în viață, au declarat avocații ei. Apoi a fost trimisă la spital cu o ambulanță.

Pike avea 18 ani când ea și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, l-au bătut, torturat și ucis pe Slemmer, în vârstă de 19 ani.

Ce s-a întâmplat în timpul execuției

Mama lui Slemmer, May Martinez, care s-a numărat printre cei care doreau ca execuția să aibă loc și care a călătorit în Tennessee pentru a fi martoră la ea, a declarat pentru NBC News, după tentativa eșuată, că „a fost o harababură”.

Joi după-amiază, avocații lui Pike au oferit mai multe detalii despre ce s-a întâmplat în timpul tentativei de execuție, descriind o scenă învăluită în secret.

„Noaptea trecută, echipa de execuție a încercat să-i pună o perfuzie timp de o oră”, a spus Spivey. „Am numărat cel puțin șapte ace folosite doar în brațul ei stâng, dintre care unul părea să fie îndoit când a fost scos din braț după o încercare nereușită.”

Spivey a spus că observatorii au fost ținuți într-o cameră întunecată, în spatele unei perdele trase, după ce a fost administrată a doua doză letală și „era clar că domnișoara Pike încă respira” câteva minute mai târziu.

„Nimeni nu știa ce se întâmplă în spatele acelei cortine”, a spus Spivey, adăugând că guvernatorul statului trebuie să commute acum sentința Christei, o cerere care a fost respinsă anterior.

Stephen Ferrell, un alt avocat al lui Pike, a declarat că aceștia analizează și alte opțiuni legale.

Anchetă după execuția eșuată

„Vrem să analizăm acest lucru și vrem să ne asigurăm că Christa se va recupera și va avea un cuvânt de spus în privința a ceea ce își dorește”, a spus el.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a ordonat o evaluare independentă și a declarat joi că ancheta privind execuția eșuată a lui Pike „va fi amănunțită”, adăugând că „va dura ceva timp”.

„Sunt o mulțime de întrebări”, a spus Lee. „Cetățenii statului nostru merită să primească răspunsuri la aceste întrebări, iar acesta este scopul acestei anchete.”

Lee nu a precizat cine va efectua revizuirea independentă a procedurilor de execuție ale statului.

Ordinul său de a suspenda toate execuțiile se va suprapune cu execuția planificată pentru 3 decembrie a criminalului condamnat Gary Sutton.

Ce spun oficialii

Departamentul de Corecție din Tennessee, care s-a ocupat de execuție, a emis o declarație în care a apărat modul în care a gestionat cazul.

Într-un comunicat, a precizat că „a respectat fiecare pas al protocolului de execuție legal și stabilit de stat, aprobat de biroul procurorului general”.

„Substanța chimică pentru injecția letală din protocol este eficientă, iar protocolul nu permite proceduri suplimentare dincolo de cele efectuate în această seară.”

Pike a primit două doze de pentobarbital, în conformitate cu protocolul statului care stabilește că prima încercare eșuează, dar era încă în viață, conform documentelor depuse la instanță de avocații ei.

„Această execuție îi provoacă doamnei Pike o agonie inutilă și are loc încalcându-i-se dreptul de a fi executat fără cruzime”, au declarat avocații ei.

„Trebuie să știm ce s-a întâmplat”

Biroul procurorului general din Tennessee a declarat într-un comunicat că este de acord cu decizia de a solicita o anchetă, adăugând: „Trebuie să știm ce s-a întâmplat”.

Senatoarea republicană americană Marsha Blackburn, care candidează pentru funcția de guvernator al statului Tennessee, a descris situația drept „tragică”.

„Deși ar trebui să existe o analiză amănunțită a ceea ce s-a întâmplat și a motivelor pentru care procesul a eșuat, răspunsul este simplu: readuceți scaunul electric”, a spus Blackburn.

Democrata Jerri Green, adversara lui Blackburn, a criticat-o pentru că dorește să „readucă una dintre cele mai crude forme de pedeapsă capitală”.

Probleme și la altă execuție în 2026

„Ca guvernator, aș impune un moratoriu asupra tuturor execuțiilor viitoare”, a declarat Green la X.

Aceasta este a doua oară în 2026 când oficialii din Tennessee au încercat și nu au reușit să execute un prizonier.

În mai, execuția lui Tony Carruthers a fost anulată după ce personalul nu a reușit să găsească o venă pentru a administra un medicament letal. Carruthers a primit o amânare de un an.