Christina Applegate, cunoscută pentru rolul din „Familia Bundy”, dezvăluiri despre boala care i-a furat mișcarea

Actrița americană Christina Applegate a dezvăluit că acum este în mare parte imobilizată la pat, la cinci ani după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o boală progresivă, care afectează sistemul nervos central.

Într-un interviu acordat revistei People înainte de lansarea cărții sale de memorii, actriţa în vârstă de 54 de ani a spus că îşi petrece o mare parte din zile în pat din cauza durerii care vine odată cu mişcarea, notează News.ro.

Applegate a declarat pentru People că încă o duce pe fiica ei în vârstă de 15 ani, Sadie, la şcoală, deoarece a devenit „activitatea ei preferată”.

„Este singurul moment pe care îl avem împreună”

„Este singurul moment pe care îl avem împreună, singure”, a spus ea. „Îmi spun: «Du-o acolo în siguranţă şi du-te acasă ca să te poţi întoarce în pat». Şi asta fac”.

Scleroză multiplă este o boală autoimună care apare atunci când sistemul imunitar începe să atace învelişul care protejează fibrele nervoase, îngreunând comunicarea creierului cu restul corpului. Adesea, face mai dificilă mersul şi mişcarea, iar pentru unii duce la paralizie a picioarelor.

Boala, care afectează predominant femeile, este rareori fatală, dar reduce speranţa de viaţă, în medie, cu cinci până la zece ani.

Applegate şi-a câştigat faima cu rolul lui Kelly Bundy în sitcom-ul de succes „Married With Children („Familia Bundy” tradus în România). Noul său volum de memorii, „You With the Sad Eyes”, includ amintirile sale despre copilăria sa în Los Angeles şi despre cum a văzut-o pe mama ei, actriţa Nancy Priddy, luptându-se cu dependenţa de heroină şi cu mai mulţi parteneri abuzivi.

Applegate a dezvăluit în emisiunea lui Jimmy Kimmel că a refuzat inițial rolul pe vremea când avea 16 ani pentru că nu îi plăcea. După ce alți actori au dat probă și au fost refuzați de producători, au revenit la ea și a acceptat în cele din urmă să o interpreteze pe Kelly Bundy, potrivit Fox News.

Christina Applegate în emisiunea lui Jimmy Kimmel. Sursă foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ea a jucat rolul lui Kelly Bundy timp de mai bine de un deceniu, între 1987 și 1997, alături de Ed O’Neill în rolul lui Al Bundy și Katey Sagal în rolul lui Peggy Bundy.

„Sunt cât se poate de sinceră”

„Viaţa mea nu se încheie cu o fundă”, a spus Applegate. „Vieţile oamenilor, îmi pare rău că nu am un termen mai bun, sunt uneori al naibii de proaste. Aşa că sunt cât se poate de sinceră”.

„Cu toţii venim de undeva, unele locuri sunt mai dureroase decât altele, şi cred că depinde de ceea ce faci cu ele. Aceasta nu este o carte inspiraţională, nicidecum. Dar poate inspira”.

Applegate a vorbit anterior despre impactul afecţiunii sale asupra fiicei sale: „O văd cum se uită la mine când sunt în pat şi nu mă pot mişca complet, sau vreau să-i spun noapte bună în camera ei, dar nu pot ajunge pe hol din anumite motive, pentru că picioarele mele nu funcţionează în ziua respectivă… mama nu mai poate face toate lucrurile pe care le făcea înainte şi văd asta în ochii ei. Văd asta”.

În 2008, Applegate a suferit o mastectomie bilaterală după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân.

Acum se concentrează în mare parte pe actorie vocală şi găzduieşte un podcast despre scleroză multiplă, MeSsy, împreună cu prietena şi colega ei actriţa Jamie-Lynn Sigler, care suferă şi ea de această afecţiune.