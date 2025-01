Christopher Walken afirmă că nu are telefon mobil și nici n-a trimis vreodată un email: „Nu folosesc tehnologie”

Christopher Walken, unul dintre cei mai emblematici actori ai ultimelor decenii, a explicat într-un interviu acordat la vârsta de 81 de ani că nu are un telefon mobil, nu a trimis niciodată un email și că se uită la noul serial în care joacă pe DVD, relatează Business Insider.

„Nu folosesc tehnologie. Singurul lucru pe care îl am este o antenă satelit pe casa mea. Așa că am văzut Severance pe DVD-urile pe care [alții] au fost suficient de drăguți să mi le trimită. Nu am un telefon mobil. Nu am trimis niciodată un email sau, cum îi spuneți, nu am tweet-uit vreodată”, a declarat actorul veteran într-un interviu acordat The Wall Street Journal.

Severance este serialul în care Walken joacă alături de Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower și alții. Serialul este difuzat în streaming de AppleTV+, platformă care nu e disponibilă în România.

Deși comentariile sale privind faptul că nu folosește tehnologie, dar că se uită totuși la DVD-uri, ar putea părea contradictorii, alte comentarii făcute de Walken pentru WSJ sugerează că aceasta este mai degrabă o excepție necesară pentru cariera sa. El a afirmat totodată că nu s-a simțit niciodată exclus dintr-o lume în care atât de multe aspecte ale vieții cotidiene au ajuns să se învârtă în jurul tehnologiei.

„De asemenea, nu am avut niciodată un ceas. Dar dacă am nevoie să știu cât e ora, pur și simplu întreb pe cineva. La fel, dacă trebuie să folosesc un telefon din când în când, doar întreb dacă pot împrumuta unul”, a declarat Walken.

Walken a explicat că nu este împotriva tehnologiei

Business Insider amintește că nu este pentru prima dată când actorul care a jucat cel mai recent în filmul Dune: Part Two vorbește despre faptul că nu folosește telefoane sau calculatoare.

În timpul unui episod din 2020 al emisiunii The Late Show with Stephen Colbert, Walken a explicat că nu este împotriva tehnologiei moderne, doar că a aceasta a ajuns „prea târziu” pentru el.

„Cred că sunt exact la o vârstă la care tehnologia a trecut pe lângă mine, și nu m-am implicat niciodată în ea pentru că ar fi fost straniu să o fac. Orice copil de 10 ani s-ar descurca mult mai bine decât mine”, i-a spus Walken lui Colbert.

Walken nu este singurul nume cunoscut de la Hollywood care a vorbit despre faptul că evită tehnologia.

De exemplu, regizorul Christopher Nolan a declarat în 2023, anul în care a apărut apreciatul său film Oppenheimer, că nu deține un smartphone și că scrie scenariile pentru lungmetrajele sale pe un calculator fără acces la internet, deoarece nu vrea să îi fie distrasă atenția.

„Cred că tehnologia și ceea ce poate oferi ea sunt uimitoare. Alegerea mea personală ține de cât de implicat vreau să fiu”, a declarat Nolan pentru The Hollywood Reporter. „Dacă îmi creez materialele și îmi scriu singur scenariile, să stau toată ziua pe un smartphone nu ar fi foarte util pentru mine”, a explicat acesta.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: