„Chuck Norris a făcut concurs de clipit cu soarele — și a câștigat”. Rolurile memorabile ale actorului american și de ce a devenit motiv de bancuri

Chuck Norris, maestru al artelor marțiale și star al filmelor de acțiune, ale cărui roluri din „Walker, Texas Ranger” și din alte seriale și filme l-au transformat într-un simbol al durității, inspirând parodii în întreaga lume, a murit la vârsta de 86 de ani. Actorul american a rămas în cultura pop nu doar prin rolurile sale de „dur” din filme și televiziune, ci și printr-un fenomen online care i-a transformat imaginea într-o sursă internațională de umor: „Chuck Norris Facts”, explică Assosciated Press.

Înainte de cariera în cinematografie, Norris a fost o figură dominantă în artele marțiale, fiind de șase ori campion mondial neînvins la categoria profesioniști, stil karate middleweight. A fondat propriul stil de karate, Chun Kuk Do, precum și organizația United Fighting Arts Federation, care a acordat peste 3.300 de centuri negre la nivel mondial. Revista Black Belt i-a recunoscut meritele, atribuindu-i centura neagră de gradul 10, cea mai înaltă distincție.

Rolurile care l-au consacrat

Norris și-a făcut debutul în film ca bodyguard necreditat în pelicula „The Wrecking Crew” din 1968, unde a avut o scenă de luptă cu Dean Martin. De asemenea, s-a intersectat cu Bruce Lee în cercurile de arte marțiale. Prietenia lor, uneori, în calitate de parteneri de antrenament, a dus la o confruntare celebră în filmul „Return of the Dragon” din 1972, în care personajul lui Lee îl învinge și îl ucide pe cel interpretat de Norris, în Colosseumul din Roma.

Ulterior, a jucat în peste 20 de filme, precum „Missing in Action”, „The Delta Force” și „Sidekicks”.

„Am vrut să proiectez pe ecran imaginea unui erou. Văzusem multe filme cu anti-eroi, în care personajul principal nu era nici bun, nici rău. Nu aveai cu cine să ții”, spunea Norris în 1982.

În 1993, a preluat cel mai cunoscut rol al său, cel al unui om al legii care luptă împotriva criminalității, în serialul „Walker, Texas Ranger”. Producția a avut nouă sezoane, iar în 2010, guvernatorul de atunci al Texasului, Rick Perry, i-a acordat titlul de Texas Ranger onorific. Ulterior, Senatul statului Texas l-a declarat texan onorific.

„Nu este vorba despre violență de dragul violenței, fără o structură morală”, declara Norris pentru AP în 1996, referindu-se la serial. „Încercăm să transmitem sensul corect, lupta împotriva nedreptății prin dreptate, binele contra răului. … Este un serial pentru întreaga familie.”

Norris a avut și o apariție surpriză, în registru comic, ca arbitru decisiv în finala filmului „Dodgeball” din 2004. În ultimii ani a acceptat mai rar roluri, dar a apărut, între altele, în „The Expendables 2” (2012) și în filmul SF de acțiune „Agent Recon” (2024). Urmează să joace în „Zombie Plane”, o producție viitoare în care apare și Vanilla Ice.

Cum s-a transformat imaginea de „dur” în meme-uri

În jurul perioadei filmului „Dodgeball”, imaginea sa de dur a devenit, la propriu, legendă: „Chuck Norris Facts” s-au viralizat pe internet, cu afirmații exagerate în mod intenționat, precum „Chuck Norris a făcut concurs de clipit cu soarele — și a câștigat” sau „Au vrut să-l pună pe Chuck Norris pe Muntele Rushmore, dar granitul nu era suficient de dur pentru barba lui”.

Norris a îmbrățișat în cele din urmă caracterul absurd al fenomenului, publicând „The Official Chuck Norris Fact Book”, care reunește unele dintre preferatele sale, alături de povești prezentate ca fiind reale și de principiile după care spune că își ghidează viața. A scris, de asemenea, cărți despre tehnici de arte marțiale, un volum de memorii, opinii politice, ficțiune istorică din perioada Războiului Civil american și altele.

„Pentru unii, care știu puține despre cariera mea în artele marțiale sau în film, dar poate au crescut cu «Walker, Texas Ranger», se pare că am devenit un fel de supererou mitic”, scria Norris în prefața „Fact Book”. „Sunt onorat și recunoscător.”

Cartea a strâns fonduri pentru o organizație nonprofit fondată de el împreună cu președintele George H.W. Bush, care promova instruirea copiilor în arte marțiale.

Afirmațiile intenționat extravagante au ajuns și în campania pentru alegerile primare republicane din 2008, când Norris l-a susținut pe guvernatorul statului Arkansas, Mike Huckabee, și a apărut într-un spot inspirat de „Chuck Norris Facts”.

„Chuck Norris nu susține candidați. El îi spune Americii cum vor sta lucrurile”, spunea Huckabee în reclama de campanie.