Chuck Norris a murit. Ultimul mesaj public postat de actor

Chuck Norris, soția sa Gena O'Kelley și cei doi copii ai lor la premiera din 2012 a filmului „The Expendables 2”, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia Images

Chuck Norris împlinise 86 de ani în 10 martie, când a postat ultimul său mesaj pe Instagram. „Eu nu îmbătrânesc. Evoluez”, a scris starul din „Walker, Texas Ranger”, care a murit joi.

Chuck Norris a murit în Hawaii, a anunțat familia sa într-un mesaj publicat pe Instagram. Potrivit publicației mondene americane TMZ, el era internat într-un spital din Hawaii. TMZ relatează că Chuck Norris a fost internat în spital miercuri sau joi, după o agravare bruscă a stării de sănătate. Potrivit pubicației, o persoană care vorbise cu Chuck Norris miercuri a declarat că acesta făcea exerciții fizice și era într-o dispoziție optimistă și veselă.

„Sunt recunoscător pentru încă un an”

Norris împlinise 86 de ani în 10 martie. A marcat momentul printr-un mesaj publicat pe rețelele socializare, care a inclus un videoclip în care se antrenează cu un antrenor de box.

„Eu nu îmbătrânesc. Evoluez. Astăzi împlinesc 86 de ani! Nimic nu se compară cu puțină acțiune jucăușă într-o zi însorită ca să te simți tânăr”, spunea actorul în mesaj.

„Sunt recunoscător pentru încă un an, pentru sănătatea bună și pentru șansa de a continua să fac ceea ce iubesc. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți cei mai buni fani din lume. Sprijinul vostru de-a lungul anilor a însemnat pentru mine mai mult decât veți ști vreodată. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Chuck Norris”, a continuat actorul în mesajul scris.

Fost campion de arte marțiale care a jucat alături de Bruce Lee în filmul din 1972 „The Way of the Dragon”, Chuck Norris a avut ulterior o carieră de succes în film și televiziune, fiind cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul de acțiune polițistă „Walker, Texas Ranger”, difuzat de CBS între 1993 și 2001.