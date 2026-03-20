Chuck Norris, meme-urile care l-au făcut celebru pentru o nouă generație

Odată cu ascensiunea rețelelor sociale, imaginea lui Chuck Norris, un nume de succes în artele marțiale și un actor legendar în industria filmului, a devenit sursă de inspirație pentru meme-uri virale în mediul online, care au conturat mitul unui om atotputernic și au stârnit amuzament în toată lumea.

Chuck Norris s-a stins din viață joi, în Hawaii, la vârsta de 86 de ani, conform anunțului făcut vineri de familia actorului.

Norris, care a debutat în lumea filmului în 1968, cu rolul din The Wrecking Crew, spunea în 1982 că și-a dorit „să proiecteze pe ecran o anumită imagine a unui erou”.

„Văzusem o mulțime de filme cu anti-eroi în care personajul principal nu era nici bun, nici rău. Nu aveai pe cine să susții”, povestea actorul, potrivit France 24.

Devenit în timp unul dintre cele mai grele nume din filmele de acțiune de la Hollywood, această aură aparent invincibilă a rolurilor pe care le interpreta Chuck Norris a fost sursă de inspirație pentru meme-uri care s-au viralizat rapid în mediul online.

Aceste imagini amuzante l-au făcut cunoscut unor generații care s-au născut după apogeul unor producții de succes ca Walker, Texas Ranger (1993-2001) sau An Eye for an Eye (1981).

„Moartea a fost odată la un pas de Chuck Norris”, este mesajul ironic din unul dintre cele mai celebre meme-uri care îl au în centru pe legendarul actor american.

I didn’t realize I needed Chuck Norris jokes today so much but I guess I did pic.twitter.com/Jg3RZ5Rmco — Stoned🍄Ape (@StonedApe) March 19, 2026

„Calendarul lui Chuck Norris trece direct din 31 martie în 2 aprilie. Nu îl păcălește nimeni pe Chuck Norris”

I remember when there were many funny Chuck Norris memes I didn't know why – I could barely understand English at the time but i laughed so much.



Now that I am fluent, I must watch Texas rangers. I saw The expandables 2 recently and found him cool.



Share your fav meme/movie🫶🏾

„Un singur om l-a învins pe Chuck Norris. Numele lui? Chuck Norris”

Undefeated RIP – Chuck Norris



Post your favorite meme pic.twitter.com/2imXbJq1OJ — Wealth Sage (@GetRichStayRich) March 20, 2026

„Chuck Norris poate face cuburi de gheață în cuptor”

Chuck Norris died, and of course, he is trending. Grim Reaper is also trending. I wonder who took out who?



Share a favorite Chuck Norris meme. pic.twitter.com/cgL0Kg1z7G — jax (@_my_ownlilworld) March 20, 2026

„Când s-a născut Chuck Norris, a dus-o pe mama lui cu mașina acasă”

„Singura dată când a greșit Chuck Norris a fost atunci când a crezut că a făcut o greșeală”

„Când Chuck Norris face o flotare, nu se ridică pe el în sus. Împinge Pământul în jos”

Some of the best memes in the world are Chuck Norris' meme.

RIP legend. pic.twitter.com/7cDbNDOjVk — Teju Duru (@TejuDuru) March 20, 2026

„Chuck Norris poate tăia cu unt un cuțit încins”

„Un șarpe l-a mușcat pe Chuck Norris. Șarpele a murit două zile mai târziu”

„Chuck Norris a lovit Pământul o dată. Nu s-a oprit din învârtit”

„Armele îl poartă la ele pentru protecție”