CIA a avertizat Europa cu privire la un posibil atac rusesc cu drone. Trei state europene sunt vizate

Informația, care vizează trei state vest europene, Spania, Franța și Italia, vine pe fondul altor avertismente privind posibila intensificare a atacurilor hibride rusești pe flancul de est al NATO.

Serviciile de informații americane au avertizat mai multe guverne europene că Rusia ar putea pregăti o operațiune cu drone împotriva Spaniei, Franței sau Italiei, potrivit cotidianului spaniol El Mundo.

Planul semnalat ar implica utilizarea unor drone de tip „Gerbera” (varianta rusească a Shahed) lansate de pe nave comerciale, care ar putea fi ascunse în containere înainte de a fi asamblate sau pregătite pe punte.

O sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania a declarat că dronele ar putea fi „lansate de pe mare, ascunse într-un container al navei”.

Avertismentul a circulat în rândul guvernelor europene la scurt timp după vizita neobișnuită a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, pe 25 august, relatează El Mundo.

Capacitățile dronelor Rusiei

Drona Gerbera este suficient de mică pentru a face o astfel de operațiune relativ simplă. Are o lungime de aproximativ doi metri, o anvergură a aripilor de 2,5 metri, cântărește până la 18 kg, poate atinge o viteză de aproximativ 160 km/h și are o autonomie maximă declarată de 600 km, în funcție de încărcătura utilă și de condiții.

Lansată la 200–300 km în larg, ar putea ajunge la coastă în aproximativ 75 de minute până la două ore.

O încărcătură explozivă de patru sau cinci kilograme ar fi mai potrivită pentru a provoca un incendiu, pentru a avaria echipamente expuse sau a închide temporar un port sau un aeroport decât pentru a distruge o instalație majoră.

O reuniune neobișnuită în Franța

Surse familiarizate cu avertismentul au declarat ziarului că Spania, Franța și Italia au fost toate informate cu privire la o posibilă operațiune împotriva uneia dintre ele.

Mai mulți analiști în domeniul apărării consultați de El Mundo au declarat că au cunoștință de un raport detaliat al CIA care circulă în rândul guvernelor europene și care beneficiază de o atenție deosebită în Franța.

Franța a organizat o reuniune a Consiliului de Apărare pe 16 septembrie, iar președintele Emmanuel Macron a convocat două zile mai târziu o întâlnire cu liderii de partid și candidații la alegerile prezidențiale din 2027.

Opinia analiștilor

Analistul britanic Keir Giles a observat că distanța geografică față de Rusia oferă o protecție redusă dacă Moscova caută locuri în care un atac limitat ar putea avea efecte politice sau economice disproporționate.

El a identificat Marea Britanie și Spania printre țările care nu dispun de sisteme integrate de apărare antiaeriană și antirachetă suficient de dezvoltate pentru a face față amenințării ruse.

În opinia sa, câteva drone de mici dimensiuni ar putea închide un aeroport, provoca un incendiu, sonda o instalație militară sau demonstra că Rusia poate pătrunde adânc în Europa.

Există un precedent pentru elementul maritim. El Mundo citează demonstrațiile rusești de lansare a dronelor de pe nave în 2020 și din nou în octombrie 2024 și menționează că o unitate navală suedeză a detectat o dronă care a decolat de pe nava rusă de informații de semnal Zhigulevsk în strâmtoarea Öresund în februarie.

O dronă Gerbera-2 recuperată recent în apropierea coastei poloneze transporta o încărcătură explozivă, deși articolul precizează că aparatul a ajuns probabil din Kaliningrad, în loc să fi fost lansat de pe mare.

„El Mundo” afirmă că autoritățile poloneze au primit informații similare, în timp ce ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a sintetizat îngrijorarea în mod categoric: „Rusia nu se va ascunde. Trebuie pur și simplu să prevenim consecințele”.

Îngrijorare pe flancul de est

Pe flancul de est, Polonia este deja în stare de alertă, îngrijorată nu doar de informații, dar și de mai multe incidente care au avut deja loc.

Miercuri, un elicopter militar rusesc de tip Mi-8 a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al Poloniei, din exclava rusă Kaliningrad. Elicopterul a petrecut 42 de secunde în spațiul aerian polonez și a pătruns până la o adâncime maximă de aproximativ 300 de metri, se precizează într-o postare pe X.

„Natura incidentului indică faptul că Rusia testează din nou gradul de pregătire al apărării noastre aeriene”, a spus Comandamentul Operațional al Armatei Poloneze.

La finalul lui august, prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că Rusia ar putea escalada războiul din Ucraina şi provoca NATO. „Cum am avertizat deja, escaladarea din partea Rusiei avansează”, a spus Tusk.

Următoarele şase luni vor fi decisive, a mai spus el. „Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO”, a adăugat premierul polonez.

Zilele trecute, Tusk a avertizat că Moscova ar putea trimite în viitorul apropiat drone sau rachete pe teritoriul țărilor NATO care susțin Ucraina.

Șeful serviciului de securitate ceh a avertizat și el că Rusia ar putea întreprinde „o incursiune limitată, provocări sub steag fals, o campanie masivă de influențare” în doar „câteva luni, nu ani”.

Moscova a afirmat în repetate rânduri că furnizarea de armament, informații și consilieri militari către Ucraina face din țările occidentale părți implicate în război și ținte legitime, dar a evitat până acum orice acțiune care ar putea provoca o reacție coordonată din partea NATO.

În schimb, a lansat ceea ce agențiile occidentale descriu drept o campanie de sabotaj împotriva țintelor din țările care susțin cel mai vehement Ucraina, precum și incidente izolate menite aparent să testeze limitele NATO.