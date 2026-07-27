Cinci alpiniști bosniaci au murit pe cel mai înalt vârf din Europa

Cinci alpiniști bosniaci au murit pe muntele Elbrus din Rusia, care are cel mai înalt vârf din Europa, după ce au fost surprinși de o furtună violentă, însă cadavrele a trei dintre ei nu au fost încă evacuate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, au spus autoritățile ruse, citate de RIA Novosti și Reuters.

Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia a transmis că echipele de salvare au evacuat trupurile a doi alpiniști decedați, care se aflau pe munte la o altitudine de 5.350 de metri, după ce au salvat mai întâi alți doi alpiniști, care au fost dați jos de pe munte și transportați pentru îngrijiri medicale.

Filiala regională a Comitetului de Investigații al Federației Ruse a precizat că echipele de salvare au recuperat cadavrele a încă trei alpiniști decedați, dar acestea nu au fost încă aduse jos din cauza vremii nefavorabile, a relatat RIA Novosti.

Deși autoritățile ruse nu au precizat naționalitatea acestora, agențiile regionale de aplicare a legii au declarat pentru RIA Novosti că alpiniștii care au murit pe Elbrus proveneau din Bosnia și Herțegovina.

Muntele Elbrus, care se înalță la 5.642 de metri chiar la nord de granița cu Georgia, este cunoscut pentru schimbările bruște ale vremii și ale condițiilor de alpinism.

Presa bosniacă a relatat că cei șapte membri ai expediției de alpinism erau locuitori ai orașului Zenica, situat în centrul țării, printre aceștia numărându-se un cuplu căsătorit și o doctoriță care lucra la spitalul local.

Presa rusă a scris că operațiunile de căutare și recuperare au fost complicate de condițiile meteorologice nefavorabile, printre care și vânt puternic.