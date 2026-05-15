Cinci italieni au murit în timpul unei scufundări într-o peșteră din Maldive

Cinci italieni au murit într-un accident de scufundări în Maldive, a anunțat Ministerul de Externe de la Roma, citat de BBC.

„Scafandrii au murit în timp ce încercau să exploreze peșteri la o adâncime de 50 de metri”, a declarat ministerul, adăugând că acest lucru s-a întâmplat în atolul Vaavu.

Oficialii din Maldive au declarat că un cadavru a fost găsit într-o peșteră la aproximativ 60 de metri sub apă și se crede că și ceilalți patru scafandri se află acolo.

În zonă au fost trimiși scafandri cu echipament special, operațiunea de căutare fiind de foarte mare risc.

Incidentul este cel mai grav accident din mica națiune din Oceanul Indian, o destinație turistică populară datorită insulelor sale de corali.

Cei cinci italieni au intrat în apă joi dimineață, au relatat presa locală.

Echipajul ambarcațiunii de scufundări pe care se aflau i-a declarat dispăruți după mai multe ore, văzând că aceștia nu mai ies la suprafață.

Poliția a declarat că vremea a fost dificilă în zonă, la aproximativ 100 km sud de capitala Malé. A fost emisă o avertizare galbenă pentru ambarcațiunile de pasageri și pescari.

Universitatea din Genova a declarat ulterior că printre victime se numără o profesoară de biologie marină, fiica acesteia și doi tineri cercetători.

Într-o declarație pe X, universitatea și-a exprimat „sincere condoleanțe” victimelor.

Accidentele de scufundări și snorkeling sunt rare în Maldive, deși în ultimii ani au fost raportate mai multe decese.

În decembrie anul trecut, o scafandră britanică experimentată s-a înecat în largul insulei Ellaidhoo, iar în 2024, un parlamentar japonez a murit în timp ce făcea snorkeling în atolul Lhaviyani.