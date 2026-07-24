Cinci premii au fost câștigate joi la LOTO. Cel mai mare, la Joker

Un câștig în valoare de aproape 535.000 lei s-a înregistrat la tragerea Joker de joi, la categoria a II-a, biletul norocos fiind jucat online pe joaca.loto.ro, a transmis Loteria Română.

De asemenea, la tragerea Noroc, tot la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 155.050,32 lei, biletul norocos fiind jucat la o stație de plată parteneră.

În schimb, la tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat trei câștiguri a câte 117.682,45 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Giurgiu și din Caracal, iar cel de-al treilea a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 19.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,43 milioane de lei.

Noi trageri LOTO, duminică, 26 iulie

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 45,12 milioane de lei (peste 8,61 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat care depășește 3,48 milioane de lei (peste 664.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 2,56 milioane de lei (peste 489.500 de euro) iar la Noroc Plus este la categoria I un report de peste 496.200 de lei (peste 94.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 792.700 de lei (peste 151.400 de euro), iar la categoria a II-a este un report de peste 92.700 de lei (peste 17.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 331.000 de lei (peste 63.200 de euro).