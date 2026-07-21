Cinci setări prin care îți protejezi telefonul, în newsletter-ul Good Tech de pe 22 iulie

Înainte, dacă îți pierdeai telefonul, cea mai mare grijă era să nu pierzi lista de contacte și câteva fotografii. Astăzi, smartphone-ul a devenit cheia către aproape toată viața noastră digitală: aplicații bancare, parole salvate, documente, fotografii etc. În ediția de mâine, 22 iulie, a newsletter ului Good Tech, vei afla cinci pași simpli prin care îți poți securiza smartphone-ul rapid.

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În ziua de azi, dacă pierzi telefonul, riști să pierzi accesul la o parte din identitatea ta digitală. Tocmai de aceea, furtul sau pierderea unui telefon nu mai înseamnă doar costul înlocuirii lui. În funcție de cât de bine este securizat, cineva ar putea încerca să îți acceseze conturile, să îți reseteze parolele sau să folosească informațiile de pe telefon pentru a ajunge la alte servicii pe care le utilizezi zilnic. Din fericire, atât Apple, cât și Google au introdus în ultimii ani funcții noi care fac acest scenariu mult mai puțin probabil, însă destule persoane nu știu că ele există sau nu le-au activat niciodată.

Realitatea e că cele mai importante măsuri de securitate sunt ascunse în meniul de setări și pot fi activate în câteva minute. Unele îți permit să localizezi telefonul dacă îl pierzi, altele îl pot bloca automat dacă este smuls din mână, iar altele fac mult mai dificil accesul unui străin la datele tale, chiar dacă ajunge să pună mâna pe dispozitiv.

În ediția de mâine a Good Tech, am adunat cinci pași simpli prin care îți poți securiza smartphone-ul rapid. Sunt verificări pe care merită să le faci înainte să ai nevoie de ele, nu după ce îți dai seama că telefonul a dispărut.