Cinci țări UE cer măsuri de siguranță pentru viitoarele membre ale Uniunii. Care sunt opțiunile

Uniunea Europeană ar trebui să analizeze posibilitatea de a limita temporar anumite drepturi de vot ale viitorilor membri ai blocului și de a institui mai multe garanții privind statul de drept, au scris Germania, Franța, Țările de Jos, Belgia și Luxemburg într-un document comun văzut de Reuters.

În contextul în care Muntenegru speră să adere la UE în 2028, iar Albania, Ucraina și Moldova fac presiuni pentru a înregistra progrese în demersurile lor de aderare, guvernele europene poartă discuții cu privire la oportunitatea modificării regulilor aplicabile noilor membri.

Unele capitale fac acum presiuni pentru ca UE să elaboreze garanții mai solide pentru viitorii membri, în parte datorită experienței blocului cu regresul democratic din Ungaria sub fostul prim-ministru Viktor Orban.

Documentul a prezentat opțiuni posibile care ar putea fi incluse în viitoarele tratate de aderare, inclusiv un nou mecanism de monitorizare și o clauză de salvgardare care ar permite luarea de măsuri în cazul unui regres grav în domenii precum democrația și libertatea presei.

„UE ar trebui să poarte o discuție aprofundată cu privire la posibilitatea unor limitări temporare, tranzitorii, ale drepturilor de vot pentru noile state membre, în special în ceea ce privește anumite părți ale acquis-ului UE unde este necesară unanimitatea”, au scris cele cinci țări, indicând extinderea, politica externă și deciziile privind bugetul UE, unde este necesar în prezent consimțământul tuturor țărilor membre.

Cipru, care deține președinția rotativă a UE, a anunțat săptămâna trecută că a început pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor cu Ucraina și Moldova privind primul grup de capitole de negociere, care vizează statul de drept și standardele democratice.

„Ucraina își are locul în UE. Toate cele șase grupuri de negocieri de aderare ar trebui deschise fără întârziere. NATO trebuie să rămână pe masa discuțiilor ca cea mai puternică garanție de securitate”, a declarat marți premierul estonian Kristen Michal, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Tallinn.