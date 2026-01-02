Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani

Față de anul 2020, la interiorul mașinilor noi sunt ecrane mai multe și mai mari, telefonul se conectează mult mai bine cu automobilul și a crescut mult numărul de senzori disponibili. Tot în ultimii ani, tehnologii care erau disponibile mai ales pe mașini de peste 40.000 de euro au ajuns să fie prezente și pe cele de sub 20 – 25.000 de euro.

În ultimul deceniu, în comunicările constructorilor auto, mașinile sunt adesea descrise ca fiind „smartphone-uri pe roți”. Nu s-a ajuns încă acolo, mai ales că mașinile au zeci de sisteme critice (siguranță, frâne, direcție, baterie) care trebuie validate riguros; așa că nu se poate actualiza totul atât de des sau ușor ca pe un smartphone.

Însă mașinile noi au ajuns să aibă mai multă tehnologie ca niciodată și o serie de sisteme pot fi actualizate de la distanță, astfel că pot fi adăugate după achiziție noi aplicații și pot fi îmbunătățite și sistemele de asistență la condus, fără a fi nevoie de a duce mașina în service.

Apple CarPlay și Android Auto pe din ce în ce mai multe modele

Acum câțiva ani sistemele Android Auto și Apple CarPlay erau prezente în versiune standard doar pe mașinile mai scumpe, în timp ce pe modele mai ieftine, fie nu erau disponibile, fie erau contra cost.

Pe Android Auto și Apple CarPlay conexiunea telefon – mașină este stabilă, a crescut mult numărul de aplicații ce pot fi folosite pe ecranele din mașină și, element esențial, pe tot mai multe automobile conexiunea este wireless, așa că nu mai este nevoie de cabluri.

Practic, aceste sisteme gândite special pentru mașini permit folosirea aplicațiilor de pe telefon (de la navigație, până la aplicații de muzică) direct pe ecranul mașinii, pe o interfață adaptată pentru condus.

Saltul este cu atât mai important, cu cât, înainte de răspândirea acestor sisteme de la giganții tech americani, sistemele multimedia de infotainment create de mărcile auto, mai ales de cele de volum, erau lente, slab integrate și greu de actualizat. Actualizările se făceau rar, nu multe aplicații funcționau, uneori erau probleme și cu banalul GPS, fiindcă hărțile nu erau actualizate, iar integrarea cu alte sisteme ale mașinii era incompletă.

Practic, producătorii auto au acceptat că este mai eficient să lase experiența digitală în mâna companiilor de tehnologie, așa că cele două sisteme s-au răspândit rapid pe modele din toate gamele de preț.

Răspândirea hibridelor

Prima mașină hibridă a fost lansată în România acum aproape 20 de ani (Toyota Prius), apoi au venit modele Honda, însă până acum câțiva ani piața hibridelor era foarte restrânsă.

Ei bine, mai ales datorită unor brand-uri precum Toyota și Dacia, s-a ajuns la mii de unități pe an din cele trei tipuri: hibride încărcabile la priză, full Hybrid și hibride de tip „mild”. Cele mai ieftine hibride costă acum sub 25.000 de euro.

În 2024 s-au înmatriculat 21.000 de mașini Full Hybrid, față de 14.000 în 2023 și 5.000 în 2022. La hibridele încărcabile la priză (PHEV), înmatriculările au crescut anul trecut cu 15%, până la 6.400 de mașini,

În 2022 și Dacia a lansat primul său hibrid, pe modelul Jogger, motor 140 CP, iar pe noul Bigster există un motor și mai puternic, de 155 CP.

Principalul avantaj al hibridelor față de mașinile pe benzină este că, datorită motorului electric, consumul în oraș poate fi și cu 30-40% mai mic. În plus, emisiile de CO2 sunt mai mici, iar în multe țări europene, impozitele sunt mai scăzute și taxele de parcare sunt mai mici decât la clasicele mașini pe benzină sau motorină.

În România, pe de altă parte, impozitele pentru hibride vor crește puternic în 2026. Totușșși, în multe orașe, precum în București, mașinile hibride beneficiază de gratuitate în parcările publice.

Senzori, ecrane și tehnologii noi

Dacă în ultimii cinci ani nu s-au petrecut schimbări importante la capitolul calității materialelor din interiorul mașinilor noi, o schimbare enormă a fost la numărul de ecrane tactile din bord și la numărul de senzori disponibili, dar și de tehnologii de siguranță.

Dincolo de senzorii de parcare sau de camera spate, care erau de mult timp instalate pe zeci de modele auto, în prezent tot mai multe mașini au în versiunea standard (sau opțional) camere frontale, camere laterale, senzori de unghi mort, senzori de lumini, de fază lungă sau senzori de ploaie.

Multe mașini au sistem de frânare de urgență și senzori de avertizare când este părăsită banda de rulare. Mașinile mai scumpe au camere multiple, radare, „night vision” avansat și senzori pentru detectarea pietonilor, în timp ce la interior au fost adăugați senzori pentru monitorizarea atenției șoferului.

La nivel global, mașinile au ajuns atât de departe cu tehnologiile încât ideea de „driverless car”, automobil care se poate deplasa pe cont propriu, chiar a devenit realitate și pe drumurile publice, fiind lansate servicii de „robotaxi” în SUA și China. Câteva dintre tehnologiile prezente pe cele mai bune mașini autonome pătrund și pe cele de serie.

Faruri tot mai performante

S-au răspândit și în gama mașinilor „de buget” farurile cu LED și tot mai multe dintre mașinile ceva mai scumpe au faruri LED adaptive.

​Farurile cu LED au apărut mai întâi pe mașinile premium și de preț mediu, avantajul fiindcă că sunt mult mai eficiente energetic, cu un consum cu 80% mai mic decât clasicele faruri cu halogen.

O tehnologie prezentă tot mai des este cea care permite farurilor să se rotească în direcția virării, iluminând în avans ceea ce urmează pe drum. Apar tot mai adesea sisteme ce ajustează intensitatea și distribuția luminii în funcție de viteză, de condițile meteo (ploaie, ceață, zăpadă) și de starea drumului.

Tot mai multe mașini au faruri smart care își modelează fasciculul de lumină astfel încât să bată cât mai departe, dar să nu-i orbească pe ceilalți șoferi.

Iată un exemplu. Există sisteme care, atunci când este detectat un vehicul din sens opus sau care circulă în față, nu comută pur și simplu pe faza scurtă, ci „decupează” o zonă de umbră precisă în jurul acelui vehicul prin stingerea sau diminuarea segmentelor de LED-uri corespunzătoare, în timp ce restul drumului rămâne iluminat cu intensitate de fază lungă. Acest lucru permite șoferului să vadă obstacolele de pe marginea drumului mult mai devreme, fără a-i orbi pe ceilalți participanți la trafic.

Mașini electrice acceptabile la preț

Primele mașini full-electrice au fost lansate în România acum peste un deceniu, însă nu existau modele sub 30-35.000 de euro.

Un „Sfânt Graal” al industriei auto europene ținea de lansarea unor mașini full-electrice cu prețuri de sub 20.000 de euro înainte de aplicarea subvențiilor guvernamentale. Nu a fost posibil până acum 4-5 ani mai ales din cauza costurilor foarte mari cu bateria (cel puțin 35-40% din costurile totale de producție pentru vehicul).

Mărci precum Dacia, Citroen, Leapmotor și BYD au lansat mașini electrice care costă sub 20.000 de euro, mai ales datorită avansului tehnologic al bateriilor, datorită volumului tot mai mare de producție și datorită unei arhitecturi tehnice care a permis economii importante.

Companii precum Volkswagen și Renault promit să lanseze electrice accesibile la preț care vor fi lansate în 2026 și 2027 și vor fi produse în Europa, iar la listă se vor adăuga și producători chinezi. Și Dacia are în plan o nouă mașină electrică „de buget” care va fi produsă în Europa.

După mai bine de un deceniu de promisiuni, electrica accesibilă a devenit posibilă nu printr-o singură inovație, ci prin acumularea mai multor mici progrese tehnologice, legate mai ales de baterii.

De ce este așa de greu să pui pe piață o mașină full-electrică accesibilă la preț? La proiectarea unei mașini electrice este o alegere grea, fiindcă dacă vrei o autonomie mare, atunci bateria este foarte grea, iar dacă bateria este prea grea, autonomia ajunge să nu fie grozavă. Este un cerc vicios care poate fi depășit doar prin avans tehnologic: baterii mai ușoare la care autonomia să nu scadă cu greutatea.