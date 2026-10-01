Cine a construit TollRo și cât a costat sistemul de taxare rutieră care s-a blocat în ziua lansării / Care este situația acum

Valoarea contractului pentru platforma TollRo depășește 44 de milioane de euro. Acest cost este doar pentru dezvoltare și implementare. Noul sistem de taxare a transporturilor de marfă pe șoselele din România a devenit obligatoriu de astăzi, însă nu a putut fi accesat de șoferi din cauza unui „incident tehnic”, cum l-a numit CNAIR. Care sunt costurile totale pentru această platformă și cine a proiectat-o.

TollRo, obligatoriu din 1 octombrie 2026 pentru vehiculele peste 3,5 tone, s-a blocat chiar în ziua lansării, din cauza volumului de trafic și a unor probleme cu procesatorul de plăți, conform CNAIR.

Noul sistem mută și plata rovinietei pentru toate tipurile de mașini de pe fostul site oficial erovinieta.ro și îl redirecționează pe etoll.ro.

Platforma a fost construită de Vodafone România, singurul ofertant la o licitație de 224,5 milioane de lei, finanțată din PNRR. Aceste costuri pentru TollRo nu sunt însă cele totale pentru că mai există un al doilea contract, unde licitația s-a blocat.

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TollRo a devenit obligatoriu de la miezul nopții de 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport marfă cu masă totală maximă autorizată peste 3,5 tone. Sistemul înlocuiește și vechea rovinietă cu tarif fix printr-un sistem de plată calculat pe kilometri parcurși și în funcție de clasa de poluare a vehiculului.

În aceeași zi, însă, CNAIR a emis un comunicat cu titlul „Atenție! Incident tehnic în platforma TollRo”: site-ul oficial și aplicația mobilă au devenit inaccesibile.

Cine a construit sistemul TollRo

Contractul pentru dezvoltarea și implementarea platformei electronice de tarifare rutieră a fost câștigat de Vodafone România, companie care a depus singura ofertă pentru acest proiect finanțat prin PNRR.

Licitația, lansată de CNAIR, avea termen contractual 1 ianuarie 2026 pentru punerea în funcțiune a platformei.

Anunțul privind atribuirea contractului de dezvoltare a platformei TollRo a fost făcut de CNAIR pe 21 martie 2025.

Contractul cu Vodafone acoperă livrarea de echipamente pentru două centre de date, dezvoltarea de software personalizat, migrarea datelor din vechiul sistem (SIEGMCR) și cinci ani de suport tehnic ulterior implementării.

HotNews a transmis companiei Vodafone o serie de întrebări legate de întârzierea implementării sistemului TollRo și despre problemele din ziua lansării și va reveni când va avea răspunsurile.

Cât a costat sistemul informatic TollRo

Valoarea contractului pentru platforma în sine este de 224.496.146 lei fără TVA, adică echivalentul a peste 44 de milioane de euro.

La acesta se adaugă un contract separat, pentru infrastructura fizică de control de pe șosea. Este vorba despre aproximativ 250 de puncte fixe și 50 mobile, cu peste 1.200 de camere pentru recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare (ALPR). Contractul încă este în licitație, dar blocat în contestații.

Acest contract distinct era estimat inițial la 99.798.585 de lei în anunțul de licitație, sumă care a ajuns la aproximativ 109,2 milioane de lei fără TVA la momentul aprobării investiției de către Ministerul Transporturilor, în iunie 2026.

Per ansamblu, costul combinat al celor două componente ale sistemului TollRo se apropie de 335 de milioane de lei, adică aproximativ 64,5 milioane de euro. Sunt bani proveniți din fonduri PNRR. De altfel, implementarea TollRo la data 1 noiembrie 2026 este jalon pentru o tranșă de aproape 4 miliarde de euro.

Al doilea contract, pentru camere, blocat în contestații

Contractul pentru infrastructura de control fizic – camerele care verifică, pe teren, dacă un camion a plătit efectiv taxa – a fost scos la licitație în luna aprilie.

La finalul lunii august, au fost depuse două oferte din partea a două consorții: unul condus de Vodafone România (cu Maguay Computers și Evotracking ca subcontractori) și unul condus de Altimate (cu firma ungară ARH Informatikai Zrt ca terț susținător și Elektra Invest ca subcontractant).

Însă licitația este blocată acum de contestații depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Termen ratat cu nouă luni

Contractul semnat în primăvara lui 2025 cu Vodafone prevedea o perioadă de implementare de 24 de luni, cu un termen intermediar esențial: 1 ianuarie 2026. La acea dată ar fi trebuit puse în funcțiune modulele de tarifare pe kilometru – servicii web, aplicație mobilă, portal.

Acest termen coincidea cu data la care reforma legislativă – abrogarea OG 15/2002 prin Legea 226/2023 – trebuia inițial să intre în vigoare.

Niciunul dintre cele două termene nu a fost respectat: aplicarea legii pentru trecerea la acest sistem a fost amânată succesiv spre 1 iulie și apoi pentru 1 octombrie 2026. Platforma a ajuns în etapă de testare publică abia pe 16 septembrie 2026, cu doar două săptămâni înainte de a deveni obligatorie.

Sistemul, parțial funcțional acum / Erovinieta redirecționează către noul etoll.ro

La ora publicării acestui articol, sistemul este parțial funcțional pentru taxarea transporturilor de marfă.

„Unii transportatori cu care am discutat spun că sistemul le merge. Altora nu le-au venit emailurile de confirmare pentru conturile nou create, iar la unii nu au fost procesate plățile. Aceste probleme sunt în curs de remediere”, a declarat, pentru HotNews, secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.

Compania Națională de Drumuri a explicat problemele de funcționare prin volumul mare de utilizatori și tranzacții. S-au adăugat probleme de autorizare și confirmare a plăților la interfața cu procesatorul financiar.

Suplimentar, furnizorii de e-mail Gmail și Yahoo au blocat temporar, ca potențial spam, notificările trimise de pe domeniul etoll.ro.

CNAIR a anunțat că transportatorii care nu pot plăti din cauza acestor probleme nu vor fi sancționați. Ei vor primi notificări cu un termen de 72 de ore pentru achitarea sumei datorate, odată ce platforma devine funcțională, iar intervalul de nefuncționare nu va fi considerat contravenție.

Emiterea rovinietelor, separat de sistemul de taxare pentru transportul de marfă, a fost integrată și ea în platforma etoll.ro. Vechiul site erovinieta.ro a fost închis, dar acum redirecționează automat către etoll.ro, a confirmat pentru HotNews purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

El a precizat că emiterea rovinietelor pe etoll.ro funcționează și că a funcționat și modalitatea de achiziție a rovinietelor prin SMS sau din benzinării.

De ce a insistat CNAIR să amâne lansarea sistemului

CNAIR a cerut oficial Ministerului Transporturilor, în 7 septembrie 2026, amânarea aplicării TollRo până la 1 aprilie 2027. Motivul invocat de CNAIR a fost că aplicația și platforma informatică livrate de contractor nu erau gata de utilizare.

Compania de drumuri spunea că platforma „nu a ajuns încă în etapa de recepție calitativă” și că, în lipsa unei soluții legislative, „transportatorii ar fi expuși la amenzi pentru o obligație pe care nu au cum să o îndeplinească, bugetul nu ar încasa nimic, iar instanțele ar fi copleșite de contestații”.

Sistemul a intrat abia pe 16 septembrie 2026 într-o etapă de testare publică (pilotare), care, potrivit contractului, trebuie să dureze minimum patru săptămâni.

Și transportatorii au cerut amânarea intrării în vigoare a acestui nou sistem de taxare pe șosele. Patronatul COTAR a cerut inclusiv într-un comunicat de miercuri amânarea aplicării TollRo, „până când sistemul va fi funcțional și recepționat”.

Ministrul Interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a reacționat ulterior spunând că nu susține amânarea termenului de aplicare, care este strâns legat de plățile din PNRR.

„CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie. Cum pot exista și penalități dacă e cazul furnizorilor care nu și-au făcut treaba”, a declarat, în 23 septembrie, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.