„Atenție! Incident tehnic”. Noul sistem de taxare rutieră TollRo, lansat astăzi, nu funcționează. Anunț pentru șoferii care nu pot plăti acum taxa de drum

TollRo, noul sistem de taxare a transporturilor de marfă, a fost lansat astăzi de Ministerul Transporturilor, deși CNAIR ceruse amânarea termenului, dar are probleme de funcționare. Nu funcționează nici site-ul oficial erovinieta.ro și nici aplicația de mobil a acestuia. Cum explică Compania Națională de Drumuri.

CNAIR spune că problemele au apărut „din cauza numărului mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare”.

Compania anunță că nu vor fi amendații utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll începând din data de 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei.

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Cu o săptămână înainte de intrarea în funcție a sistemului, CNAIR ceruse amânarea aplicării până la 1 aprilie 2027, motivând că platforma informatică pentru încasarea taxelor nu este gata, însă Ministerul Transporturilor nu a răspuns acestei solicitări. Și transportatorii s-au opus. Patronatul COTAR a cerut inclusiv într-un comunicat de miercuri amânarea aplicării noului sistem TollRo, „până când sistemul va fi funcțional și recepționat.”

Ce probleme are noul sistem de taxare pe șosele

Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a fost lansat în 1 octombrie, însă nu merge. Într-un comunicat trimis joi, cu titlul „Atenție! Incident tehnic în platforma TollRo”, CNAIR explică de ce sistemul tocmai lansat de Ministerul Transporturilor are probleme de funcționare.

Din cauza numărului mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții făcute imediat după lansare, platforma a trimis un volum foarte mare de e-mailuri tranzacționale (confirmări, documente justificative, notificări de cont) într-un interval scurt, spune CNAIR.

„Furnizorii internaționali de e-mail Google (Gmail) și Yahoo folosesc mecanisme automate anti-spam bazate pe reputația expeditorului. Un domeniu sau o adresă IP care trimite instant un volum mare de mesaje, fără un istoric de trimitere, este tratat automat ca sursă de risc, precizează compania de drumuri. Din acest motiv, mesajele venite de la domeniul etoll.ro au fost limitate temporar (rate limiting / throttling). Unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari”, precizează CNAIR.

Potrivit CNAIR, au apărut probleme la interconectarea cu procesatorul de plăți, mai exact în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator.

„Precizăm că funcționalitatea credite TollRo permite utilizatorilor să-și alimenteze contul cu credite mobile. Problema apărută este una exclusiv tehnică și ține de interfața de comunicare cu analiză tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei.

La ora actuală, se iau următoarele măsuri:

analiza tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei;

verificarea și reconcilierea tranzacțiilor inițiate în intervalul afectat, pentru ca orice sumă plătită să fie corect atribuită în contul utilizatorului;

monitorizarea permanentă a fluxului de plăți până la stabilizarea completă.

Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației, afirmă Compania de Drumuri.

Platforma TollRo a devenit operațională de la 1 octombrie 2026, ora 00:00, pentru ca rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo să fie achitate exclusiv prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

CNAIR: Șoferii care nu au putut achiziționa Toll nu vor fi amendați

CNAIR a anunțat joi că nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll începând din 1 octombrie, până la rezolvarea problemelor tehnice ale platformei.

„Acei transportatori care nu vor putea plăti din cauza problemelor platformei nu vor fi amendați. Chiar și în cazul în care vor fi surprinși de camere pe parcurs, în prima fază, le vom trimite notificare și vor avea posibilitate să plătească suma datorată în 72 de ore”, a explicat, la Digi24, purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Ce este TollRo

TollRo este numele sistemului prin care România trece, pentru camioane și alte vehicule de marfă, de la o taxă fixă pe perioadă (rovinieta) la o taxă calculată în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, expres și autostrăzi.

Practic, în loc să cumpere o rovinietă valabilă o zi, o lună sau un an, un transportator va plăti pentru fiecare kilometru rulat pe rețeaua administrată de CNAIR.

Sistemul face parte dintr-un cadru mai larg numit STRR (Sistemul de Taxare Rutieră din România), gândit să se conecteze, începând din ianuarie 2027, cu sistemele similare din alte state europene, printr-un mecanism numit SETRE (Serviciul European de Taxare Rutieră).

Potrivit motivării proiectului de lege al acestui sistem, ideea de bază este ca un transportator să poată plăti taxele de drum din mai multe țări printr-un singur abonament sau printr-un singur dispozitiv montat în camion, fără să mai cumpere separat viniete sau taxe de drum în fiecare stat.

Legea care introduce TollRo a fost adoptată de Parlament încă din 2023, dar termenul de aplicare a fost amânat de mai multe ori. Inițial, era prevăzut pentru 1 ianuarie 2026, apoi a fost mutat spre vară, iar ultima variantă stabilită de Guvern a fost 1 octombrie 2026.

De ce se introduce acest sistem

Trecerea la o taxă calculată pe kilometri parcurși, și nu pe perioadă de valabilitate, este cerută de legislația europeană, care urmărește ca finanțarea infrastructurii rutiere să fie mai strâns legată de uzura pe care o produce fiecare vehicul.

Un camion greu, care circulă mult și poluează mai mult, ajunge astfel să plătească mai mult decât unul care parcurge distanțe scurte, chiar dacă ambele ar fi plătit aceeași rovinietă anuală în sistemul vechi.

Tariful pe kilometru urmează principiul „poluatorul plătește”: se calculează diferențiat în funcție de norma de poluare Euro a vehiculului, astfel încât un camion mai vechi și mai poluant să plătească un tarif unitar mai mare decât unul mai nou, la aceeași distanță parcursă.

Diferența dintre normele de poluare devine vizibilă mai ales la rulaje mari. Potrivit calculelor HotNews, un camion de peste 12 tone care parcurge 100.000 km pe an pe autostradă ar plăti aproximativ 48.000 de lei/an dacă este Euro VI, față de circa 62.000 de lei/an dacă este Euro III sau mai vechi.

Ce amenzi se dau dacă nu se plătește taxa TollRo

Transportatorii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din România fără a achita TollRo riscă atât amenzi contravenționale, cât și obligația de a achita tarife compensatorii, pe măsura prejudiciului adus infrastructurii rutiere.

Valoarea amenzilor contravenționale este direct legată de cuantumul taxei neachitate, fiind stabilită între un minim de 10 ori și un maxim de 20 de ori valoarea TollRo datorat pentru parcursul respectiv.

Totuși, în situațiile în care distanța exactă parcursă fără taxă nu poate fi determinată prin sistemele de monitorizare, legea prevede aplicarea unei amenzi fixe de 5.000 de lei pentru fiecare abatere identificată.

Pe lângă amenda propriu-zisă, șoferii și firmele de transport sunt obligați să acopere și tariful datorat pentru utilizarea rețelei de drumuri.

În cazurile în care traseul efectuat nu poate fi reconstruit electronic, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere percepe un tarif compensatoriu standardizat, stabilit la suma de 2.000 de lei.

Depistarea abaterilor se realizează în mod automatizat prin intermediul STRR și utilizează o rețea extinsă de camere fixe și mobile, alături de tehnologiile de geolocalizare și echipamentele de bord care permit o monitorizare continuă.