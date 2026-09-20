„Cine câştigă în domeniul AI, câştigă totul”. Trump înfiinţează Forța AI și caută un „țar” al inteligenței artificiale

Președintele SUA a anunțat sâmbătă măsuri pentru coordonarea inteligenței artificiale, pe fondul avertismentelor lansate de cercetători că tehnologia ar putea scăpa de sub controlul uman.

Donald Trump a declarat, într-o postare pe Truth Social, că nu va permite ca această industrie să fie „decimată” sau sufocată în dezvoltarea ei, ci o va sprijini, potrivit CNN și NBCNews.

În acest scop, președintele va înființa „Forța AI”, după modelul Forței Spațiale.

„Nu vom împiedica şi nici nu vom sufoca în niciun fel dezvoltarea acestei industrii incredibile. Dimpotrivă, o vom preţui, o vom ajuta şi o vom veghea pe măsură ce se dezvoltă! Cu toate acestea, vom fi cu ochii şi pe ceea ce este RĂU, iar acest lucru îl putem face foarte uşor prin intermediul sistemului nostru de justiţie penală şi civilă deja existent”, a scris liderul de la Casa Albă.

Trump a adăugat că „numai persoanele cu un coeficient de inteligenţă ridicat pot candida” pentru noul post de „ţar al AI”, pentru care nu a numit încă pe nimeni în funcţie.

Președintele a respins avertismentele din ultimele săptămâni, numindu-le o „farsă”. În opinia sa, SUA trebuie să prioritizeze dezvoltarea AI pentru a învinge China.

„Cine câştigă în domeniul AI, câştigă totul”, a spus Trump de mai multe ori în ultima săptămână.

Casa Albă nu a oferit deocamdată detalii suplimentare despre noua inițiativă, însă un oficial guvernamental a precizat că siguranța AI se va afla „pe agendă” în cadrul întâlnirii pe care Trump o va avea cu liderul chinez Xi Jinping.

Avertismente de securitate

Între timp, membrii Congresului discută din nou despre reglementarea sectorului. Laureatul Premiului Nobel Geoffrey Hinton, cunoscut drept „naşul AI”, i-a avertizat pe legislatori într-o şedinţă cu uşile închise că timpul se scurge și că au la dispoziţie „poate un an” pentru a finaliza această sarcină.

Și directorul pentru afaceri globale al OpenAI, Chris Lehane, a avertizat că utilizatorii și companiile trebuie să se pregătească pentru atacuri cibernetice „continue și persistente” lansate cu ajutorul AI, pe măsură ce modelele tehnologice dobândesc capacități tot mai avansate.