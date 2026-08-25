„Cine e în pielea goală acolo?” Moment jenant pentru Vasile Blaga, într-o ședință online a unor comisii din Senat

Vasile Blaga a participat online la dezbaterile din comisiie ale Senatului, numai că a pornit din greșeală și camera video, iar colegii săi din sala de ședință de la Parlament au văzut că purta doar o pereche albastră de pantaloni scurți, scrie stiripesurse.ro.

Membrii Comisiei de administrație și cei ai Comisii de ape, păduri și fondul cinegetic din Senat s-au reunit marți pentru a dezbate cererea de reexaminare a președintelui Nicușor Dan privind legea prin care s-au stabilit noile cote de împușcare a urșilor. Unii au venit în sala de ședință, alții au participat la lucrări de la distanță, în format online.

Dezbaterile s-au încins după ce senatoarea Nadia Cerva (PACE) l-a acuzat pe președintele de ședință Vasilică Potecă (AUR) că nu-i supune amendamentele la vot

„Puteați să-mi spuneți de ieri: în această comisie nu se dezbat amendamente, la revedere! Că nu vrea președintele, nu mai contează regulamentul. Dumneavoastră luați oamenii peste picior. Nu-i lăsați să argumenteze pe amendamente”, spunea Cerva.

În acest moment, în sală s-a auzit glasul lui Vasile Blaga, care a acuzat-o că nu respectă regulamentul.

„Doamna Cerva, dumneavoastră ne luați peste picior de două zile. N-aveți voie să depuneți amendament, avem doar cererea de reexaminare. Și știți asta, dar ne bateți la cap de două zile”, a ripostat Blaga.

În urma intervenției sale, membrii comisiei au întorc capetele spre ecran întrucât Blaga a activat din greșeală și camera video a computerului său, iar colegii săi au putut să vadă că fostul ministru purta doar o pereche albastră de pantaloni scurți.

„Nici nu știu cu cine vorbesc. Cine e în pielea goală acolo? E cineva în pielea goală?”, a întrebat Cerva înainte să se dumirească de faptul că Blaga era cel care o apostrofa în ținută neadecvată.

„Domnul Blaga, închideți camera!”, s-a auzit o voce exasperată din sala de ședință, în timp ce alții au început să chicotească. „E la Techirghiol”, a comentat unul dintre senatorii prezenți.