Cine e Irineu Darău, propus de USR pentru funcția de ministru al Economiei. Are o firmă în Franța

Irineu Darău, în vârstă de 39 de ani, este senator USR de Brașov și se află la al doilea mandat în Parlament. El este propus de formațiunea condusă de Dominic Fritz să preia portofoliul de la Economie, în timp ce actualul ministru, Radu Miruță, să îl preia pe cel de la Apărare, după demisia lui Ionuț Moșteanu.

Este președintele Comisiei pentru învățământ, știință și inovare și membru al Comisiei economice, industrii, servicii, turism și antreprenoriat și Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senatul României.

În calitate de membru USR, a condus timp de doi ani filiala județeană a partidului din Brașov.

Originar din orașul Victoria, Darău este de profesie informatician, licențiat al Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea din București, potrivit CV-ului său oficial.

Conform sursei citate, a făcut și un master de „Baze de date și tehnologii web” la aceeași instituție de învățâmânt superior.

Vorbește fluent engleză și franceză, a fost olimpic la matematică și istorie, a lucrat ca programator în România. Ulterior, a lucrat în Franța și apoi a susținut că s-a întors în țară „mai mulți ani petrecuți în străinătate”, potrivit biografiei sale.

Și-a deschis propria firmă de consultanță în software și management, în 2016, înregistrată în Nisa, Franța. În 2023, era clasificată ca întreprindere mică sau mijlocie, fără angajați, potrivit datelor statului francez.

Conform declarației de averea din 2025, aferentă anului precedent, deține 1000 de acțiuni sau părți sociale la SAS ReThink Business Labs în valoare de 1.000 de euro.

Pentru anul 2024, a declarat un venit de circa 131.000 de lei pentru funcția pe care o deține în Parlament. Nu are declarate bunuri mobile sau imobile, bijuterii sau obiecte de artă.

La capitolul datorii, a indicat trei pasive financiare către trei persoane fizice (Ligia Darău, Liliana Ungureanu și Cătălin Dan Nicolae Trifu) în cuantum total de aproximativ 46.000 de euro.

Cătălin Dan Nicolae Trifu l-a împrumutat și pe Nicușor Dan pentru susținerea candidaturii și campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României din 2025 cu suma de 50.000 de lei.

A primit o donație pentru campania la șefia CJ Brașov de la Adrian-Viorel Socol, în valoare de 10.000 de lei.

A precizat că are depozite bancare de 40.000 de lei și 5.000 de euro, dar și aproximativ 45.000 de lei și 900 de euro în fonduri de, pensii private sau alte sisteme de acumulare.

USR afirmă că Darău „are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale, lucrând pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic”.

„Sunt onorat și responsabilizat de încrederea pe care colegii din USR mi-o acordă. Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români”, a declarat Irineu Darău, citat în comunicatul de presă al USR, prin care a anunțat cele două propuneri pentru portofoliile de la Economie și Apărare.