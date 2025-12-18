Radu Miruță, la Apărare, Irineu Darău, la Economie. USR își validează vineri propunerile de miniștri

Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, este nominalizat de USR pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Funcția a rămas liberă după demisia lui Ionuț Moșteanu, transmite, joi, USR. Pentru conducerea Ministerului Economiei, este propus senatorul Irineu Darău.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că vineri, de la ora 12:00, va avea loc o ședință, în format online, a Comitetului Politic, în cadrul căreia partidul va valida propunerilor pentru ministerele de Apărare și Economie.

„Propunerea lui Radu Miruță pentru Ministerul Apărării este una firească având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar și în contextul implicării sale directe și consistente în implementarea Programul SAFE în România, program de înzestrare a Armatei cu interacțiune între Ministerul Apărării și industria națională de apărare de la Ministerul Economiei”, a transmis USR.

Radu Miruță a ocupat funcția de ministrul interimar al Apărării după plecarea lui Ionuț Moșteanu, care a demisionat în urma dezvăluirilor Libertatea privind studiile sale. De asemenea, Măruță este, din luna iunie a anului 2025, ministru al Economiei.

Miruță spune că se simte onorat că a fost nominalizat în funcția de ministru al Apărării și speră să poată arăta că face treabă bună pentru România.

„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate”, a declarat Radu Miruță.

Irineu Darău, propus la Economie

Irineu Darău este propus pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Potrivit USR, el are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale, lucrând pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic.

Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte și echipe, precum și colaborarea cu clienți internaționali de anvergură. Din 2020, este senator de Brașov, a mai transmis USR.

„Sunt onorat și responsabilizat de încrederea pe care colegii din USR mi-o acordă. Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români”, a declarat Irineu Darău.

După votul din USR de astăzi, urmează ca președintele Nicușor Dan să semneze decretul de numire în funcție

