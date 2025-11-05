Cine e liberalul reținut de procurori pentru că a plecat acasă cu televizorul și cu un laptop luate din banii primăriei

Vasile Ioan Lup este primarul comunei Fizeşu-Gherlii, din judeţul Cluj. Miercuri el a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de delapidare, scrie publicația locală Ziar de Cluj.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, miercuri, au fost făcute trei percheziţii domiciliare, una la adresa Primăriei comunei Fizeşu-Gherlii şi două la adresele locuinţelor deţinute de primarul Lup Vasile Ioan.

”Prin ordonanţa organului de cercetare penală, la data de 04.11.2025, s-a dispus reţinerea suspectului pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, faptă prev. si ped. de art. 295 alin.1 Cod penal, pe o durată de 24 de ore”, au transmis procurorii.

Potrivit acestora, în baza probelor administrate în cadrul anchetei penale, au rezultat indicii referitoare la faptul că primarul, în perioada 2022-2024, ”şi-a înşuşit pentru sine produse electronice furnizate de către Orange România S.A, constând în televizor marca LG TV Smart 4K LG şi laptop HP255G8, în valoare de 5.157 de lei”

Acestea proveneau, potrivit anchetei, ”din subvenţii ale abonamentelor de telefonie mobilă încheiate şi achitate de către U.A.T Fizeşu-Gherlii, prin primar, fără că produsele şi servicile de telefonie să fie utilizate în vreun scop instituţional”.

Cine e Vasile Ioan Lup

Vasile Ioan Lup (PNL) a câştigat, în 2024, al treilea mandat de primar al comunei Fizeşu-Gherlii cu aproape 63% dintre voturi. Potrivit unei declarații de avere din 2023, Lup deținea un teren agricol, o casă de locuit și un apartament, două mașini și câștigase 75.000 de lei din funcția de primar.