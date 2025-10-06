Cine e Ramona Dinu, numită consilier de stat pe probleme de guvernanță corporativă și turism. L-a consiliat pe Nicușor Dan în închiderea companiilor municipale înființate de Gabriela Firea

Ramona Dinu a fost numită luni, 6 octombrie, consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism în cadrul Administrației Prezidențiale. Ramona Dinu a fost senator USR în perioada 2016-2020. Ulterior, a devenit consilier personal al lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei și apoi director executiv, având rol în dizolvarea companiilor municipale înființate de fostul primar Gabriela Firea.

Numirea Ramonei Dinu a fost făcută de președintele României, Nicușor Dan, ca parte a unei liste mai ample de consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici.

Dinu a fost senator USR în perioada decembrie 2016-decembrie 2020, vicepreședintă a Comisiei pentru Dezvoltare şi Strategie Economică (2-16-2018) și coordonatoare a clusterului USR Turism în perioada 2017-2020.

Din aprilie 2021, Ramona Dinu a devenit consilier personal al primarului general Nicușor Dan și apoi director executiv în Primăria București, având rol în dizolvarea companiilor municipale înființate de fostul primar Gabriela Firea. Aceasta în condițiile în care, Ramona Dinu este și practician în insolvență.

De asemenea, Ramona Dinu este profesor universitar doctor în cadrul Catedrei de Economie Generală, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Ovidius din Constanţa, potrivit unui CV aferent anului 2022. În perioada septembrie 2015 – ianuarie 2018, ea a fost cercetător în cadrul proiectului „Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black Sea – Romania, Bulgaria din partea acestei Universități.

În ultima declarație de avere, semnată în luna iunie a anului 2024, Ramona Dinu a raportat că în anul 2023 a încasat venituri de peste 136.000 de lei din activitatea didactică și de cercetare de la Universitatea Ovidius din Constanța, plus venituri de 81.592 de lei ca director executiv la Primăria Capitalei.

Are un apartament în Constanța și mai deține cote părți (prin moștenire) dintr-un apartament în București și opt terenuri din Constanța și București.

Ramona Dinu deține integral firma Ramona Fashion SRL și 50% din acțiunile Tomis Nautic Club SRL, a căror valoare depășește 300.000 de lei.

În privința datoriilor, ea are trei credite la ING Bank, unul în euro – scadent în anul 2035 în valoare de 74.000 de euro, iar alte două în lei scadente în anii 2025 și 2035 în valoare de 70.000 de lei și respectiv peste 327.000 de lei.