Cine era fotbalistul de 25 de ani care a murit după ce a jucat la această Cupă Mondială. În timpul turneului murise și bunica lui

Jayden Adams, mijlocaș în naționala Africii de Sud, s-a stins din viață la vârsta de 25 de ani, după ce a jucat alături de selecționata țării sale la această ediție a Cupei Mondiale, conform anunțului făcut de ministrul sud-african al sportului.

Adams a fost titular atât în meciul cu Mexic, pierdut de Africa de Sud cu 2-0, cât și în cel cu Cehia (1-1), iar în victoria cu Coreea de Sud (1-0) a fost introdus pe parcursul jocului, potrivit GOLAZO.

Fotbalistul legitimat la Mamelodi Sundowns a fost rezervă în optimea cu Canada (0-1), în urma căreia Africa de Sud a părăsit Cupa Mondială.

„Fotbalul sud-african a pierdut unul dintre cele mai strălucite tinere talente ale sale, iar națiunea noastră plânge alături de familia sa, de coechipierii săi și de milioanele de suporteri care l-au văzut cum a evoluat dintr-un jucător promițător de academie într-un internațional cu drepturi depline al Bafana Bafana (porecla naționalei sud-aricane, n.r.)”, a declarat ministrul sportului, Gayton McKenzie, într-un comunicat citat de The Guardian.

Jayden Adams s-a născut pe 5 mai 2001, la Cape Town, și a început să joace fotbal la academia Stellenbosch FC. A fost primul junior care a ajuns să semneze un contract profesionist cu clubul, notează GOLAZO. În cele din urmă a fost transferat de Mamelodi Sundowns.

Pe parcursul Cupei Mondiale, a murit și bunica lui. Marianna Adams s-a stins din viață cu o zi înaintea meciului cu Cehia, potrivit Goal.com.