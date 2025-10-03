Cine este autorul atacului din fața sinagogii din Manchester. Trei persoane au fost reținute

Polițiști britanici la o sinagogă din Manchester, unde a avut loc un atac. Sursă foto: William Lailey / SWNS / SWNS / Profimedia

Două persoane au fost ucise joi, când un bărbat a intrat cu mașina în pietoni și a înjunghiat un agent de pază într-un atac la o sinagogă unde credincioșii sărbătoreau Yom Kippur, cea mai însemnată dintre cele trei mari sărbători religioase evreiești, a declarat poliția britanică, informează Reuters.

Autorul atacului comis joi dimineața în fața unei sinagogi din Manchester, care a fost împușcat mortal de poliție, este un britanic de 35 de ani, de origine siriană, a anunțat poliția locală într-un comunicat, relatează AFP și Agerpres.

Bărbatul a venit în Anglia când era copil și i s-a acordat cetățenia britanică în 2006, potrivit Sky News.

Suspectul, Jihad Al-Shamie, care purta ceea ce părea a fi o vestă cu un dispozitiv exploziv, a fost împușcat mortal la fața locului de către polițiști.

Incidentul este tratat ca un atac terorist, a declarat comisarul Laurence Taylor, şeful naţional al Poliţiei antiteroriste britanice.

Ulterior s-a confirmat că „dispozitivul”, care în imagini părea să fie alcătuit din sticle sau mici canistre, nu era o bombă. Astfel de dispozitive fuseseră observate în incidente teroriste anterioare din Marea Britanie, inclusiv în atacul de pe Podul Londrei din 2017.

Trei persoane, doi bărbați cu vârsta de aproximativ treizeci de ani și o femeie de șaizeci de ani, au fost reținuți joi seara, fiind bănuite de „comitere, pregătire și incitare la acte teroriste”, a precizat poliția locală.

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat joi că este în curs desfășurarea de forțe de poliție la sinagogi din întreg Regatul Unit, după atacul în care au fost uciși doi oameni în apropierea unei sinagogi din Manchester, notează Reuters.

„Vom face totul pentru a menține siguranța comunității noastre evreiești”, a asigurat șeful guvernului de la Londra după incidentul din nordul Angliei.

Conform unor informații actualizate, s-a confirmat decesele a două victime, iar alte trei erau în stare gravă, după ce un vehicul a intrat în mulțime, iar cel puțin una dintre ele a fost înjunghiată cu un cuțit.