Cine este bărbatul care a intrat în mulțime la Modena. Filmul atacului în care opt oameni au fost răniți / Anunțul premierului Italiei

Un incident violent a avut loc sâmbătă în nordul Italiei, unde un șofer a lovit deliberat mai mulți pietoni într-o zonă aglomerată din Modena. Autoritățile vorbesc despre un atac „aleatoriu și deliberat”, suspectul fiind anchetat de procurori pentru „masacru”, scriu presa italiană și BBC.

În urma atacului din Modena, opt persoane au fost rănite, dintre care patru se află în stare gravă, au anunțat autoritățile. Printre acestea se numără două persoane cărora le-au fost amputate picioarele, iar una dintre ele este în stare critică.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a descris incidentul ca fiind „extrem de grav”. Aceasta și-a anulat vizita planificată în Cipru și a anunțat că, alături de președintele italian Sergio Mattarella, va vizita persoanele rănite mai târziu, duminică.

Anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului. Credit line: IPA / Zuma Press / Profimedia

Cine este suspectul

Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost identificat ca fiind un cetățean italian de origine marocană, născut în provincia Bergamo și rezident în provincia Modena, conform oficialilor italieni citați de BBC.

Bărbatul este absolvent de economie, șomer și nu are cazier judiciar. Viceprim-ministrul italian, Matteo Salvini, l-a identificat pe rețeaua X ca fiind Salim El Koudri.

Prefectul orașului Modena, Fabrizia Triolo, și primarul Massimo Mezzetti au precizat că bărbatul fusese tratat în 2022 pentru probleme de sănătate mintală, fiind diagnosticat cu „tulburări schizoide”, după care „a dispărut fără urmă” de pe radarul autorităților.

Parchetul din Modena a anunţat că bărbatul este anchetat pentru ”masacru” şi vătămare corporală, iar anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului. Procurorii au precizat că suspectul a lovit pietonii ”în mod nediscriminatoriu, aleatoriu şi deliberat”.

Anchetatorii au precizat în cadrul unei conferințe de presă că, în urma verificărilor preliminare, nu există indicii că suspectul s-ar fi aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor în momentul atacului, conform Associated Press.

Locul unde un șofer a intrat deliberat cu mașina în pietoni, Modena, Italia, 16 mai 2026. Credit line: Brancolini/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Filmul atacului

Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei locale 16:30, când mașina a lovit pietonii pe Via Emilia, lângă catedrala emblematică din Modena.

Primarul orașului, Massimo Mezzetti, a declarat că se pare că șoferul „a intrat intenționat pe trotuar, lovind mai multe persoane și izbindu-se de vitrina unui magazin”. Înainte de a intra pe trotuar în zona centrală, mașina condusă de suspect ar lovit pe traseu și un biciclist, notează The Mirror.

Un martor ocular a declarat: „Am văzut mașina apropiindu-se, se îndrepta spre bordură”. Acesta a adăugat pentru presa italiană: „A accelerat brusc – mergea cu cel puțin 100 km/h (62 mph)” și „Am văzut oameni aruncați în aer”.

După ce mașina s-a oprit lovind vitrina unui magazin, șoferul a ieșit din mașină cu un cuțit în mână și a încercat să fugă. Trei trecători au încercat să-l oprească, iar suspectul a înjunghiat pe unul dintre ei.

Luca Signorelli a declarat presei italiene că încerca să o ajute pe o femeie, moment în care a observat că șoferul încerca să fugă. Signorelli l-a urmărit, însă atacatorul s-a întors spre el cu un cuțit în mână. Deși a primit o lovitură la cap și una în piept, el a reușit să-l imobilizeze pe suspect cu ajutorul altor trecători, înainte ca bărbatul să fie arestat de poliție.