O mașină a intrat în pietoni la Modena. Mai multe persoane rănite / Șoferul a fost prins cu ajutorul trecătorilor: „Un mare simț civic”

Mai multe persoane au fost lovite de o mașină, sâmbătă, în centrul orașului Modena din nordul Italiei, conform presei din peninsulă, a scris Reuters.

Autoturismul a spart geamul unui magazin, iar șoferul l-a înjunghiat pe un trecător care încerca să îl oprească, a mai relatat presa italiană.

ANSA a scris că mașina a lovit în jur de 10 pietoni. Cel puțin două persoane au fost rănite grav în incident, notează agenția de știri.

Rai News a relatat că în incident au fost rănite șapte persoane, dintre care unele grav.

Trecătorii au intervenit pentru a-l prinde pe șofer

Șoferul, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a încercat să fugă de la locul incidentului, dar a fost reținut de poliție, potrivit publicației la Republicca. Conform Rai News, la prinderea lui au ajutat patru sau cinci trecători.

„Vreau să le mulțumesc acestor cetățeni. Bărbatul era și înarmat, cu un cuțit; au arătat curaj și un mare simț civic. Lor le transmit cele mai sincere mulțumiri în aceste momente tragice”, a declarat primarul orașului, Massimo Mezzetti.

Incidentul a avut loc în centrul orașului Modena, pe Via Emilia, iar primele date sugerează că a fost vorba despre un atac intenționat, potrivit Rai News.

„Am văzut mașina apropiindu-se, se îndrepta spre bordură. A accelerat brusc. Mergea cu cel puțin 160 km/h”, a declarat un martor.