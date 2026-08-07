Cine este bărbatul care a scris „Anna” într-o inimă colorată pe stânca de pe Transfăgărăşan

Bărbatul care a stârnit un val de reacții, după ce a „pictat” cu spray graffiti o inimă pe o stâncă de pe Transfăgărășan, în mijlocul căreia a scris numele „ANNA”, a fost identificat de către polițiști. El riscă o amendă de până 6.000 de lei.

„În continuarea verificărilor efectuate în cazul sesizat la data de 5 august 2026, privind intervenţia unui bărbat asupra unor formaţiuni stâncoase din zona Transfăgărăşan, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au identificat persoana bănuită de comiterea faptei”, au informat, vineri, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Potrivit unor surse citate de News.ro, este vorba despre un bărbat de 55 de ani din Bucureşti.

Comisarii din cadrul Gărzii de Mediu Argeş sunt cei care vor dispune măsurile legale faţă de acesta, având în vedere natura faptei şi prevederile legale.

Conform legislaţiei, el riscă o amendă contravenţională cuprinsă între 3.000 şi 6.000 de lei.

Bărbatul a fost filmat în timp ce își lăsa mesajul de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărăşan, cuvântul „Anna” într-o inimă, chiar lângă baza Salvamont Argeş de la Cota 2000.

Imaginile publicate de reprezentanţii Salvamont au stârnit un val de reacţii dezaprobatoare pe internet. De la „Anna ţine-ţi prostul acasă!”, până la mesaje prin care bărbatul este catalogat folosind expresii deloc măgulitoare. Cei care au criticat gestul bărbatului au cerut instituţiilor abilitate să îl sancționeze.

Poliţiştii şi comisarii de mediu din judeţul Argeş au anunţat ulterior că vor lua „măsurile legale care se impun” în urma actului de vandalism.