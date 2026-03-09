Cine este câștigătorul premiului de 4,5 milioane de euro la Loto 6/49

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 12 februarie 2026, în valoare de 22.948.891,68 lei, adică peste 4,5 milioane de euro, și-a ridicat banii, a anunțat, luni, Loteria Română.

Câștigătorul este din Botoșani, are în jur de 50 de ani și lucrează în domeniul transporturilor, conform reprezentanților Loteriei.

Bărbatul joacă aceleași numere la Loto 6/49 de peste zece ani și spune că numerele care i-au purtat noroc nu au o semnificație personală. El are în vedere să investească o parte din banii câștigați, mai spune Loteria Română.

Biletul câștigător a fost jucat online, pe aplicația AmParcat.ro și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. A costat 28 de lei.

Este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.