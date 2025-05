Cine este Daniel David, propunerea de premier interimar a PNL după demisia lui Marcel Ciolacu

Daniel David este propunerea liderilor PNL pentru funcția de premier interimar. El ocupă funcția de ministru al Educației din decembrie 2024, fiind numit în guvernul Ciolacu 2 cu susținerea liberalilor.

După ce premierul Marcel Ciolacu și-a depus mandatul în cadrul ședinței liderilor Coaliției, liberalii au ales că vor merge pe varianta Daniel David pentru funcția de premier interimar până după alegeri.

David, în vârstă de 52 de ani, este rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, din 2020. El s-a suspendat din funcție ca urmare a intrării în viața politică ca ministru.

Din 2007, el este profesor universitar de științe cognitive clinice. Din 2022, Daniel David este membru corespondent al Academiei Române.

El este președintele Asociației Psihologilor din România din 2017, directorul pentru cercetare al Albert Ellis Institute din New York, SUA și profesor asociat la Icahn School of Medicine din New York, potrivit CV-ului său.

În 2005, a fost consilierul ministrului Educației Mircea Miclea. În perioada 2008-2014 a fost vicepreședintele Comisiei Prezidențiale pentru elaborarea și analiza politicilor în domeniile educației și cercetării. În 2008 a fost decorat cu Ordinul Național pentru Merit în Grad de Cavaler, de către președintele Traian Băsescu.

Averea lui Daniel David

Potrivit ultimei sale declarații de avere, din ianuarie 2025, Daniel David are trei terenuri intravilane, pe care le deține alături de soția sa, trei terenuri agricole și două case de locuit: ambele case de vacanță, în Cluj.

El are în conturi venituri în valoare de peste 1.500.000 de lei, peste 41.000 de euro și 18.000 de dolari. Soția lui este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, lucrează pe drepturi de autor la Polirom și oferă consultanța academică la Comisia Europeană.