Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”

Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului loto 6/49, în valoare de 52.839.623,04 lei (adică peste 10,07 milioane de euro) și-a ridicat câștigul în cursul zilei de miercuri, 19 august, a anunțat Loteria Română.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare”, a spus câștigătoarea premiului, obținut la extragerea loto din 13 august.

„Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a adăugat femeia.

Câștigătoarea este din Oradea, are 59 de ani și este pensionată medical, potrivit comunicatului transmis de Loterie.

„Ne-a mărturisit că a intrat întâmplător în agenție și a ales să completeze «niște numere la nimereală»”, menționează reprezentanții Loteriei.

Femeia din Oradea nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Loteria a publicat și o imagine cu biletul câștigător jucat de orădeancă.

Biletul câștigător la Loto 6/49. FOTO: loto.ro

Săptămâna trecută, Loteria Română a anunțat că la tragerea de joi, 13 august, a fost câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, în valoare de peste 10 milioane de euro.

„S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, în valoare de peste 52,83 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro). Biletul norocos completat cu o variantă simplă a fost jucat în Oradea și a costat 8,50 lei”, precizase Loteria, la acel moment.

Numerele câștigătoare au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.

O mare parte din suma câștigată rămâne însă la stat. După achitarea impozitului, adică aproximativ 40% din premiul pus în joc, câștigătorul urma să rămână cu aproximativ 31,70 de milioane de lei.

Extregeri Loto 6 din 49. Imagine ilustrativă. FOTO: Dreamstime