Cine este He Lifeng, negociatorul chinez care vrea să-l facă pe Donald Trump să cedeze

Un licenţiat în finanțe este omul forte al lui Xi Jinping în războiul comercial pe care acesta îl poartă cu Donald Trump. Este şi cel care a obținut un armistițiu de 90 de zile de la un președinte republican care, până acum, refuzase să-și suspende campania tarifară împotriva Chinei.

Pe scurt, dacă liderul chinez Xi Jinping ar avea un înger păzitor economic, numele lui ar fi He Lifeng, scrie Le Point..

Potrivit „Wall Street Journal”, al doilea vicepremier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze a primit o misiune simplă din partea președintelui său: să nu se încline în fața cerințelor Americii. Spre deosebire de războaiele comerciale anterioare dintre Xi Jinping și Donald Trump, de data aceasta China se simte mai bine pregătită.

Și, deși He Lifeng, absolvent de finanțe, nu are experiența predecesorului său, are totuși un atu pe care Xi Jinping, la fel ca mulți lideri autoritari, îl prețuiește foarte mult: gândește ca șeful său. Cei doi bărbați s-au întâlnit la mijlocul anilor 1980, când amândoi erau oficiali ai Partidului Comunist Chinez (PCC) în Xiamen, un oraș portuar din sud-estul țării. A deținut mai multe funcții în provincia Fujian timp de peste douăzeci de ani, când viitorul lider chinez urca în ierarhie tot acolo.

He Lifeng s-a alăturat Comitetului Central al PCC în 2007. În iunie 2014, a fost numit secretar adjunct al partidului în cadrul Comisiei Naționale de Dezvoltare și Reformă. Apoi a avansat cu răbdare în ierarhie. Din 2017 până în 2023, a condus acest organism, care este responsabil pentru planificarea economică a Chinei.

În 2022, a fost ales membru al Biroului Politic, ceea ce îl face deja unul dintre cei mai puternici oameni din țară.

Pe 12 martie 2023, a fost numit vicepremier al Consiliului de Stat și a devenit responsabil pentru afacerile economice și financiare. Acest lucru i-a oferit acces la o serie de pârghii cruciale și a consolidat supravegherea partidului asupra sectorului financiar.

De atunci, Xi Jinping (la a cărui nuntă ar fi participat) i-a încredințat sarcina de a consolida economia chineză în contextul tarifelor vamale și al controalelor la export impuse de Occident și Statele Unite. Predecesorul său a fost considerat „prea amabil” de către un oficial chinez care a participat la unele discuții dintre SUA și China în timpul primei președinții a lui Trump.

„La fel ca președintele chinez, este membru al Partidului Comunist de mult timp, face parte din nucleul persoanelor importante din cadrul partidului care ocupă și funcții administrative”, scrie în ” La Tribune” Emmanuel Véron, doctor în geografie și specialist în China contemporană.

„Este un om din aceeași generație cu Xi Jinping; amândoi au trăit momentele de cotitură maoiste și post-maoiste”, adaugă el. He Lifeng apără politica industrială a Beijingului și a arătat puțină înclinație de a reduce supraproducția. Pentru omul descris drept „țarul” economic al țării sale, exporturile Chinei de produse de calitate la prețuri mici reprezintă un atu pentru lume, mai degrabă decât o problemă.

La 70 de ani și cu patruzeci de ani de experiență, el pare indispensabil succesului lui Xi Jinping.

Perceput mult timp ca un birocrat rigid, diplomații și investitorii intervievați de Reuters văd acum în el o încredere recăpătată și un pragmatism mai pronunțat. La Geneva, în luna mai, a reușit să obțină un armistițiu comercial de 90 de zile, semn că China nu are nicio intenție să cedeze teren Statelor Unite.

Dar este această presupusă schimbare o farsă? El a fost de acord cu cerințele SUA de a relua exporturile chineze de pământuri rare. Totuşi, de atunci, a insistat, amânând aprobarea licențelor de export pentru aceste minerale, care sunt esențiale pentru fabricarea mașinilor moderne și a altor produse.

Un lucru este cert: arsenalul comercial pe care China l-a construit sub He Lifeng, inclusiv controalele la exportul de materiale cheie utilizate în microcipuri, mașini și avioane F-35, îi conferă capacitatea de a provoca daune reale Statelor Unite. De asemenea, China și-a redus decalajul tehnologic față de Occident, depășind multe sectoare strategice, precum energia regenerabilă, robotica și inteligența artificială. Aceste progrese fac țara mai puțin vulnerabilă la sancțiunile SUA decât în ​​trecut.

Semn că abordarea Chinei joacă în favoarea lui Xi Jinping, He Lifeng, care a fost descris ca fiind un bărbat cu o față severă și rezervată de către liderii americani care au interacționat cu el, a afișat un zâmbet pozitiv în timp ce vorbea despre atmosfera „constructivă” a discuțiilor de la Geneva. Un semn că este pe cale să îşi îndeplinească misiunea? (material realizat cu sprijinul Rador Radio România)