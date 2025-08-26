Cine este Jean Vișan, noul director general al Romsilva. A lucrat doar în cadrul Regiei și a investit în proprietăți imobiliare

Ministerul Mediului a anunțat, marți, desemnarea lui Jean Vișan ca director general interimar al Regiei Naționale Romsilva pentru următoarele cinci luni. Vișan și-a petrecut întrega viață profesională în cadrul Regiei și este originar din Buzău, oraș în care deține trei locuințe.

Jean Vişan (48 de ani) a absolivit în anul 2001 cursurile Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii „Transilvania” din Braşov unde a obţinut și titlul de doctor în silvicultură în anul 2017.

Și-a început cariera în 2001 ca inspector silvic, iar după un an a început să activeze ca inginer în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și la Direcția Silvică Buzău.

Din 2006 a deținut funcții la nivel central în cadrul Romsilva, în cadrul Serviciului Investiții pe care apoi a ajuns să-l conducă în perioada 2019-2020. Ulterior, a ocupat timp de șase luni funcția de director al Direcției Silvice Buzău.

În perioada decembrie 2020 – februarie 2025 a condus Serviciul Investiții Fonduri Proprii, Accesibilizare, Buget și

Fonduri Externe, Regenerarea Pădurilor și Perdele Forestiere, pentru ca din februarie să fie șeful Direcției Regenerare – Dezvoltare a Romsilva.

Funcțiile deținute și calificările profesionale obținute au dus la specializarea sa în domeniul investițiilor și regenerării pădurilor derulate de către Romsilva.

Din declarația de avere depusă în iunie 2025 rezultă că Jean Vișan a investit veniturile obținute în proprietăți imobiliare în orașul Buzău. Astfel, el deține două case de 136, respectiv 52 metri pătrați, la care se adaugă un apartament de 79 m2. Pe lângă aceste proprietăți, Vișan mai este proprietar a două spații comerciale în Buzău, ce totalizează în jur de 170 de metri pătrați. Tot la capitolul „bunuri imobile”, sunt trecute două terenuri agricole în județ, cu o suprafață însumată de 1.800 de metri pătrați.

La secțiunea „active financiare”, Jean Vișan a trecut două conturi bancare în care deține aproape 285.000 de lei, la care se adaugă sume mai mici ca fonduri pentru pensii private sau asigurări. Împreună cu soția, Vișan a investit 150.000 de lei în titluri de stat.

În anul 2024, Jean Vișan a avut venituri din salariile de la Romsilva de aproximativ 208.000 de lei, la care se adaugă veniturile soției de la ANAF, de 84.000 de lei.